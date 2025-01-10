適度寬鬆貨幣政策 中學者：市場過度解讀恐透支利好

中國將在2025年實施「適度寬鬆貨幣政策」，中銀證券全球首席經濟學家管濤近日表示，當前市場對於「貨幣適度寬鬆」有搶跑之嫌，透支利好，應避免對於該政策的過度解讀。

綜合第一財經、證券時報等陸媒報導，管濤在第一創業證券聯合國家金融與發展實驗室主辦、深圳市第一創業債券研究院承辦的「2025債券市場年度論壇」上做上述表示。

這是中國時隔14年再提「適度寬鬆」的貨幣政策，市場因而對政策有預期心理。

管濤指出，一提到「適度寬鬆」，各界就會想到2008年下半年到2010年底適度寬鬆的貨幣政策。為了回應對2008年底全球金融危機的衝擊，在適度寬鬆的貨幣政策框架下，在2008年9月至12月，4個月的時間完成降準降息的操作，大幅度降準、快速降息。

管濤進一步說明，2020年以來實施穩健的貨幣政策應對世紀疫情衝擊，儘管貨幣政策立場是支持性的，從2020年年初到2024年年底累計降準幅度已經超過2008年的最後4個月，但是降息的幅度遠不及當時。

從管濤看來，這次中央經濟工作會議再談貨幣政策，提到適度寬鬆，但講的是適時降準降息。

管濤認為，時隔14年重提「適度寬鬆」之後，可以理解市場對於貨幣政策進一步寬鬆有更多的憧憬。但貨幣政策重提「適度寬鬆」，是對前期貨幣政策立場支持性的確認。

他指出，2025年會實施更加積極的財政政策，特別是要擴大政府債券發行，必然需要貨幣政策予以配合，維持低利率、寬流動性的環境。然而，當前市場對於「貨幣適度寬鬆」有搶跑之嫌，透支貨幣適度寬鬆的利好。

報導指出，中國貨幣政策定調「適度寬鬆」的區間可追溯到2008年11月至2010年。2008年為防止惡性通脹的風險，貨幣政策「從緊」定調；至2008年11月5日金融危機階段，貨幣政策定調首次調整為「適度寬鬆」，並在2009年至2010年延續。

管濤進一步解釋，當前的形勢與2008年相比有3點不同。

一是人民幣匯率壓力。在2008年底全球金融危機之前，人民幣主要面臨升值壓力，而從2002年開始到現在為止人民幣匯率處於持續調整的過程中。統籌內外部均衡對於貨幣政策將形成一定的掣肘。中央經濟工作會議公報已連續3年提到匯率維穩的要求。

二是貨幣政策有效性。2008年是「兩防」，貨幣政策主要面臨供給約束，通過貨幣緊縮來抑制過熱的信貸需求。而現在貨幣信貸由供給約束轉為需求約束，一定程度上長債收益率快速下行，既反映了資產荒，也反映由於有效融資需求不足，實際上中國央行貨幣投放或流動性供給並不能夠進入實體經濟。

三是系統性金融風險。不但銀行面臨風險，實際上低利率也給保險機構等其他長期機構投資者帶來很大壓力。

管濤認為，從短期來看，作為交易盤，要注意貨幣寬鬆不及預期、政策力度超預期、經濟恢復超預期等，可能造成債市動盪加劇。從長期來看，即便要為國債發行、政府債券發行創造一個寬鬆的金融環境，「但究竟怎樣的政策性利率是合適的，這可能是一個更深層次的理論問題」。

管濤還明言，長期來看，中國的潛在經濟成長率存在下行的趨勢，所以中性利率是走低的，但理論上中性利率是包括了通脹利率。現在名目利率快速下行，很大原因是實際經濟成長率低於潛在產出。

他說，如果通過支持性政策和結構性改革，經濟成長率能回到潛在成長率以上，可能名目利率就不是今天這樣的走勢。