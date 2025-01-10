快訊

新北7.9度 強烈冷氣團壟罩到下周一晨全台酷寒 高山可望迎雪

今年健保總額9286億元新高 民團憂保費調漲

陸銀行消費貸款利率 降到2字頭

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

年關將近，大陸多家銀行推出新的消費貸款利率優惠活動以爭取客戶，部分銀行消費貸款利率進一步降低，甚至跌破3%，降至2字頭，比房貸利率還低，去年消費貸價格戰延續到今年，有觀點認為消費貸利率還有機會再降。

蛇年春節消費將來臨，多家銀行正緊鑼密鼓推出消費貸活動，例如杭州銀行發放貸款優惠券，使用首貸優惠券後，消費貸最低利率可達2.88%；浦發銀行推相關產品限時優惠利率最低也可達2.88%；民生銀行、北京銀行優惠利率更低達2.76%。

然而，大陸國有大行推出的消費貸利率普遍在3%以上，比如中國銀行的「中銀e貸」最低年化利率為3.4%、建設銀行的「快貸」年化利率從3.45%起、交通銀行的「惠民貸」年化利率則在3.2%至3.6%之間。

值得注意的是，許多低利率消費貸產品有一定門檻要求，只針對部分優質客戶。比如民生銀行的2.76%的優惠利率主要提供給代發工資客戶、貴賓客戶、按揭貸款客戶、部分合作單位的員工等特定群體。

招聯首席研究員董希淼指出，由於存款利率降低等因素，銀行資金成本下降，降低個人消費貸款、經營性貸款利率具有一定基礎。

北京 客戶 蛇年

延伸閱讀

專家：人行今年擬降準3碼 可能農曆年前啟動

保單紓困貸款又來了！最多借10萬元 每月還2800元

保單借款利率砍到2.165%

陸12月LPR報價持平 全年降幅超去年

相關新聞

陸去年CPI僅0.2% 通縮壓力仍大

大陸國家統計局昨天公布去年十二月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之零點一，為去年四月以來最低增速，累計去年全年ＣＰＩ年增...

年增4成 陸新能源車去年零售1089萬輛

大陸乘聯會9日公布2024年12月大陸乘用車市場的銷售表現，全年乘用車零售數量按年增長5.5%，其中新能源車累計銷量按年...

小米股價創下歷史新高 投資人看到了什麼？

小米集團股價在2025年開年就大漲，4日收盤價來到36.3港元，創下歷史新高，距離小米上次創下新高已是近四年前，而且小米股價短短一年多來大漲兩倍，投資人看到了什麼？這麼看好小米未來發展前景？

麥當勞力推「窮鬼套餐」、肯德基反向漲價 速食業巨頭在大陸市場盤算什麼？

2025年才剛開始，大陸速食業市場就出現新局面。根據陸媒報導，知名速食品牌麥當勞在大陸市場開始發力大規模傳播一個消息：「365天都要鎖死『超值』」，而這也是被大陸網友長期稱為「窮鬼套餐」的低價產品。

廣州海關推20新措施

廣州海關近日研擬20條措施，從培育外貿新動能、促進外貿優進優出、幫助企業降本提效、提升跨境貿易便利化水平等四方面推動打造...

陸物價低迷 通縮陰霾未散

大陸國家統計局昨（9）日公布去年12月消費者物價指數（CPI）年增0.1%，為去年4月以來最低增速，累計去年全年CPI年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。