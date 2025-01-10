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人行穩匯 在港發2,700億央票

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
人行在當前時點發行離岸人民幣央行票據、加大離岸市場高等級人民幣債券供給力度，顯示人行對穩住人民幣匯率的決心。 美聯社
人行在當前時點發行離岸人民幣央行票據、加大離岸市場高等級人民幣債券供給力度，顯示人行對穩住人民幣匯率的決心。 美聯社

中國人民銀行昨（9）日公告，將在香港發行總值人民幣600億元（新台幣2,700億元）的離岸人民幣央行票據。此次發行的央票，是人行自2018年開始在香港定期發行票據六年來，規模最大的一次。

分析稱，發行央票就是從市場收回人民幣，有助於穩住人民幣匯率，在當前時點發行離岸人民幣央行票據、加大離岸市場高等級人民幣債券供給力度，顯示人行對穩住人民幣匯率的決心。

華爾街見聞報導，人行官網、人行公開市場業務操作室昨日發布公告稱，為豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣收益率曲線，據人行與香港金融管理局簽署的「關於使用債務工具中央結算系統發行中國人民銀行票據的合作備忘錄」，1月15日人行將透過香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）債券投標平台，招標發行2025年第一期中央銀行票據。

第一期中央銀行票據期限6個月，為固定利率附息債券，到期還本付息，發行量為人民幣600億元，起息日為2025年1月17日，到期日為2025年7月18日。

近期受美元大幅走強影響，非美元貨幣整體承壓，在岸、離岸人民幣兌美元匯率紛紛貶破7.3。昨日離岸人民幣兌美元一度反彈近150基點，收復7.35關口，報7.3523。在岸人民幣兌美元下午收盤報7.3320，較上一交易日下跌3點。

央行票據是人民銀行在市場上發行的一種短期債務工具，具有回籠資金也就是收緊市場流動性效果。從穩匯市角度看，東方金誠首席宏觀分析師王青分析，此次人民銀行在香港市場較大規模發行央行票據，會在一定程度上收緊離岸人民幣流動性，釋放穩匯率的清晰信號，進而遏制近期離岸人民幣「領貶」勢頭，防範短期內人民幣貶值預期過度聚集。

中國人民銀行 人民幣 香港

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