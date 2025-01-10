陸新能源車年賣千萬輛

大陸乘聯會昨（9）日公布2024年大陸乘用車市場銷量，全年乘用車零售數量年增5.5%至2,289.4萬輛，其中新能源車累計銷量大增40.7%至1,089.9萬輛，這也是大陸新能源車首度突破千萬輛。

大陸乘聯會指出，1月是大陸車市波動較大的時點，外部經濟環境和季節性需求對車市影響較大，預計1月銷量下滑幅度估計不會超過20%。

乘聯會數據顯示，去年12月全國乘用車市場零售263.5萬輛，年增12%，其中，新能源乘用車市場零售130.2萬輛，年增37.5%，累計去年全年零售2,289.4萬輛，年增5.5%，其中新能源車1,089.9萬輛，年增40.7%。

出口部分，大陸今年總體汽車出口延續去年強勢增長特徵。數據顯示12月乘用車出口40.4萬輛，年增6%，1月到12月乘用車累計出口479.1萬輛，年增25%；新能源車占出口總量30.2%，較前年提高3.1個百分點。其中，12月自主品牌出口達34.5萬輛，年增4%。

新能源車發展方面，去年12月大陸新能源車國內零售滲透率49.4%，較前年同期滲透率提升9.1個百分點，自主品牌新能源車滲透率71.3%，豪華車新能源車滲透率33.9%，但主流合資品牌中的新能源車的滲透率極低只有4.8%。