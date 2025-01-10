快訊

新北7.9度 強烈冷氣團壟罩到下周一晨全台酷寒 高山可望迎雪

今年健保總額9286億元新高 民團憂保費調漲

廣州海關推20新措施

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣州海關近日研擬20條措施，從培育外貿新動能、促進外貿優進優出、幫助企業降本提效、提升跨境貿易便利化水平等四方面推動打造一流口岸營商環境。

在培育外貿新動能方面，相關措施提及，將深化跨境電商零售出口、網購保稅進口跨關區退貨試點，支持跨境電商企業運用綜合保稅區功能建立跨境電商分撥中心，拓展特殊區域跨境電商出口集拼業務等。支持企業提升國際航行船舶、航空器保稅燃料加註業務服務能力。

在促進外貿優進優出方面，廣州海關將深化能源資源商品檢驗模式改革，保障大宗商品便捷通關。對符合條件的進口肉類、水產品等「隨報隨審、隨審隨批」。開設出口鮮活易腐農食產品查檢「綠色通道」，實施24小時預約通關。實行「出口監管倉+海運直通」業務模式，提升汽車出口通關效率。支持線上辦理船舶備案、出境申報等業務，構建船舶出口快速通道等。

還將推廣應用鐵路快速通關，支持企業推出更多精品班列。拓展「一港通」項目應用，支持應用離港確認模式開展水運轉關業務等。

廣州 海關 電商

延伸閱讀

貨櫃三雄去年營收年增6成 估短期需求穩健

航運業轉向 訂購中型船

中國船舶集團換將 前董座溫剛出事？四川艦蒙貪腐陰影

共軍四川艦剛下水 中船集團前董事長溫剛就傳神隱

相關新聞

陸去年CPI僅0.2% 通縮壓力仍大

大陸國家統計局昨天公布去年十二月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之零點一，為去年四月以來最低增速，累計去年全年ＣＰＩ年增...

年增4成 陸新能源車去年零售1089萬輛

大陸乘聯會9日公布2024年12月大陸乘用車市場的銷售表現，全年乘用車零售數量按年增長5.5%，其中新能源車累計銷量按年...

小米股價創下歷史新高 投資人看到了什麼？

小米集團股價在2025年開年就大漲，4日收盤價來到36.3港元，創下歷史新高，距離小米上次創下新高已是近四年前，而且小米股價短短一年多來大漲兩倍，投資人看到了什麼？這麼看好小米未來發展前景？

麥當勞力推「窮鬼套餐」、肯德基反向漲價 速食業巨頭在大陸市場盤算什麼？

2025年才剛開始，大陸速食業市場就出現新局面。根據陸媒報導，知名速食品牌麥當勞在大陸市場開始發力大規模傳播一個消息：「365天都要鎖死『超值』」，而這也是被大陸網友長期稱為「窮鬼套餐」的低價產品。

廣州海關推20新措施

廣州海關近日研擬20條措施，從培育外貿新動能、促進外貿優進優出、幫助企業降本提效、提升跨境貿易便利化水平等四方面推動打造...

陸物價低迷 通縮陰霾未散

大陸國家統計局昨（9）日公布去年12月消費者物價指數（CPI）年增0.1%，為去年4月以來最低增速，累計去年全年CPI年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。