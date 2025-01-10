廣州海關推20新措施

廣州海關近日研擬20條措施，從培育外貿新動能、促進外貿優進優出、幫助企業降本提效、提升跨境貿易便利化水平等四方面推動打造一流口岸營商環境。

在培育外貿新動能方面，相關措施提及，將深化跨境電商零售出口、網購保稅進口跨關區退貨試點，支持跨境電商企業運用綜合保稅區功能建立跨境電商分撥中心，拓展特殊區域跨境電商出口集拼業務等。支持企業提升國際航行船舶、航空器保稅燃料加註業務服務能力。

在促進外貿優進優出方面，廣州海關將深化能源資源商品檢驗模式改革，保障大宗商品便捷通關。對符合條件的進口肉類、水產品等「隨報隨審、隨審隨批」。開設出口鮮活易腐農食產品查檢「綠色通道」，實施24小時預約通關。實行「出口監管倉+海運直通」業務模式，提升汽車出口通關效率。支持線上辦理船舶備案、出境申報等業務，構建船舶出口快速通道等。

還將推廣應用鐵路快速通關，支持企業推出更多精品班列。拓展「一港通」項目應用，支持應用離港確認模式開展水運轉關業務等。