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強烈大陸冷氣團發威！2地低溫、短暫飄雨 這兩天恐跌破10度

蘋果將推出平價版iPhone挽頹勢 富士康加碼招工

中央社／ 台北9日電
圖為富士康鄭州廠。路透
圖為富士康鄭州廠。路透

蘋果春季將推出平價版iPhone，力圖提振不如預期的手機銷量。iPhone代工廠鄭州富士康正在加碼招募工人，開出做滿3個月，每月最多可拿3萬3000元，為過年前開始量產新機型做準備。

綜合澎湃新聞、財聯社等陸媒，有產業鏈人士表示，蘋果春季平價版iPhone新機型將於1月中旬開始量產。目前富士康正在招工，這是為iPhone新機型量產做準備。

另有蘋果供應鏈公司人士表示，該公司已向蘋果新機型供貨零部件，預計該款機型是售價相對便宜的iPhone產品。

彭博專欄作家葛曼（Mark Gurman）昨天在X平台發文表示，新的iPad和iPhone SE正在基於iOS 18.3規劃開發，但這並不意味著它們會在本月一起發表。如果一切按計劃進行，它們將在蘋果4月推出iOS 18.4之前發表。

富士康招聘網顯示，專門生產iPhone的鄭州港區富士康A事業群，4日推出「限時高價政策」招聘方案，員工「返費」（額外獎金）大幅調漲至人民幣8700元。只要做滿3個月，預估最高可拿到人民幣2萬2200元（約新台幣9萬9900元），平均月薪相當於新台幣3萬3300元。

綜合MacRumors等蘋果消息平台，蘋果預計將於3月發表第四代iPhone SE，但有多個訊息稱新機型將改名為iPhone 16E，預計採用6.1英寸OLED螢幕，搭載與iPhone 16相同的A18晶片，並標配8GB記憶體，支援Face ID臉部識別以及Apple Intelligence功能，但不支持「動態島」；售價將比第三代SE要高，起價不超過499美元（約新台幣1萬6423元）。

蘋果去年9月推出iPhone 16系列手機後，銷售明顯不如預期，近日股價重挫，陸續有專業機構罕見將蘋果股票下調至「賣出」。

中國信通院3日公布，2024年11月中國大陸手機市場當中，國外品牌智慧手機出貨量僅為304萬支，比去年同期的576.9萬支大幅下降47.4%，連續第4個月下滑。這其中絕大部分是iPhone。

據報導，中國通訊市場調研機構最新發布的2024年第4季中國手機市場新機激活（開通）量報告顯示，蘋果雖然位居第三，但新機開通量僅有1241.17萬支，市占率17.11%，大幅下滑17.3%。

台幣 售價 鄭州

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