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紫光股份考慮赴香港第二上市 擬籌資330億

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸雲計算及IT基礎設施企業紫光股份，正籌備最快今年在香港第二上市，可能籌資約10億美元。圖為紫光集團展位。紫光集團官網
大陸雲計算及IT基礎設施企業紫光股份，正籌備最快今年在香港第二上市，可能籌資約10億美元。圖為紫光集團展位。紫光集團官網

大陸雲計算及IT基礎設施企業紫光股份，正籌備最快今年在香港第二上市，可能籌資約10億美元（新台幣330億元）。知情人士稱，紫光股份已邀請銀行參與競標這項上市業務。

截至9日收盤，紫光股份報收人民幣29.74元，漲幅3.8%，市值人民幣736億元。知情人士說，此事仍在籌畫之中，包括潛在發行規模和時間在內的細節可能會發生變化。

彭博報導，成立於1999年的紫光股份，提供雲計算和軟體發展等資訊技術服務。並生產伺服器和計算存儲系統等設備。旗下擁有新華三、紫光雲、紫光數碼、紫光軟體、紫光電腦、紫光西部數據等核心公司，這種多元化的布局使其在數智基建、軟硬體服務、雲計算、大語言模型以及 IT 分銷等多個領域全面開花。

根據紫光股份2024年第3季財報，營收人民幣208.9億元，年增8.9%；淨利潤人民幣5.8億元，年增12.1%。

國際數據公司（IDC）發布的最新報告，紫光在多項市場中表現突出。資料顯示，2024年第1季，公司在大陸企業網路交換器市場佔有率高達36.5%，在乙太網交換器與園區交換器市場，也分別以34.8%和41.6%的市占位居第一。

此外，紫光股份在資料中心交換器和企業網路由器市場也保持強勁表現，分別以29.0%和30.7%位列市場第二。

紫光股份曾在12月發布公告，公司第二大股東紫光集團有限公司破產企業財產處置專用帳戶（簡稱「紫光集團帳戶」）計畫向長安信託與信達證券的旗下產品轉讓其所持有的11%紫光股份股權，交易總金額預計高達人民幣75.16億元。

若此交易順利完成，紫光集團的風險出清進程將邁出關鍵一步。而對於紫光股份來說，或許能擺脫「舊紫光」陰影迎來新的契機。

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