量子產業遭黃仁勳潑冷水 陸官方資金猛布局

量子科技產業受到輝達CEO黃仁勳判斷產品面世仍久因此出現雜音，不過，大陸方面近期仍持續對量子產業布局，陸電信商巨頭、兆元級央企中國電信旗下中電信量子集團發布公告擬收購大陸量子科技三巨頭之一的國盾量子。本次權益變動後，中電信量子集團成為公司控股股東，大陸國務院國資委成為公司實際控制人。

國盾量子8日晚間公告表示，在收購完成後，中電信量子集團將直接持有公司的股份比例為21.86%，並分別與中科大資產經營有限責任公司、彭承志先生簽訂了《一致行動協議》，擁有的股份表決權比例為40.43%。

國盾量子為大陸量子科技的龍頭上市公司，同時布局量子通信、量子計算、量子精密測量三大領域。在量子通信領域中已逐步成長為全球少數具有大規模量子保密通信網絡設計、供貨和部署全能力的企業之一，是全球少數可提供高性能超導量子計算整機能力的企業之一。

值得注意的是，國盾量子自2023年7月9日以來，就處於無實際控制人狀態。且公司自2021年來業績持續虧損，2021年至2023年的歸母淨利潤分別虧損0.37億元、0.86億元、1.24億元，虧損持續擴大。而大陸國資入主某種程度也是緩解該公司資金壓力。

公告中指出，中電信量子集團擬收購取得國盾量子控制權基於對國盾量子及其所在行業的分析判斷及充分論證。該集團將以國盾量子技術為支撐，打造中國電信新的業務增長點。

除了中國電信外，其他兩大通信商中國移動去年12月31日在其雲能力中心舉行了量子計算實驗室建設工程的開工儀式；中國聯通去年7月與本源量子簽署戰略合作協議，共同探索量子算力在通信領域的深度應用。

黃仁勳近期在CES大會上指出實用的量子電腦可能需要20年才能問世，雖然點出行業現實，但該言論讓美國量子概念股應聲崩跌。而大陸近期持續釋出量子產業利多訊息，大陸多地傳出要扶持量子科技產品，大陸機構研報也稱量子產業正迎來「政策與技術共振」。

與此同時，大陸的量子計算持續加速中，人民日報報導，去年1月6日中國第三代自主超導量子計算機「本源悟空」上線運行以來，已為來自全球139個國家逾1,800萬用戶完成超32萬個量子計算任務；去年11月，大陸首家量子計算公司本源量子向海外首次銷售中國第三代自主超導量子計算機「本源悟空」的計算機，實現首次出海。