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饒慶鈴赴陸「未報備」見宋濤？ 陸委會：會面早安排好

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
圖為國民黨籍台東縣長饒慶鈴（左）4日率團訪問大陸，成為2025年首位訪問大陸的縣市長，並與大陸國台辦主任宋濤（右）會見。記者廖士鋒／攝影
圖為國民黨籍台東縣長饒慶鈴（左）4日率團訪問大陸，成為2025年首位訪問大陸的縣市長，並與大陸國台辦主任宋濤（右）會見。記者廖士鋒／攝影

台東縣長饒慶鈴4日至9日率團訪問大陸，並於4日在北京會見大陸國台辦主任宋濤，由於事先未在赴陸申請計畫先報備，傳出陸委會恐禁止饒慶鈴再次前往大陸。對於縣市首長赴陸後，有無行程變更的彈性，陸委會副主委梁文傑9日回應稱，此次會面在去年底就安排好，「申報時不能說不知道」。

針對饒慶鈴會見宋濤，陸委會日前表示，台東縣府事前申請資料並沒有事先報備與宋濤的會晤，主管機關將依規定做後續處理，另有媒體報導援引陸委會說法，恐怕會禁止饒慶鈴前往大陸。

梁文傑9日在例行記者會上說明，根據兩岸條例，縣市長或簡任11職等以上的公務員進入大陸都要申請，在申請表上面，要填具擬參訪對象有沒有包含大陸地區縣市級以上的黨務、軍事、行政機關的首長或副首長，這是要具體填、勾選的，「但是如果勾無，去了卻有（會見相關對象），就表示當初填報的不實在」。

梁文傑表示，以此案來說，去年12月31號，大陸國台辦就已經對媒體發出採訪通知，指1月4號有會見，「顯然這個安排是事先就已經安排好的，所以在申報時不能說不知道」，就算當初填的時候沒有，仍有幾天的時間可以變更行程。

梁文傑說，這是所有法律相關規定的人員要去大陸都應該遵守的規範。至於未來會如何處理饒慶鈴的案件，「主管機關會在查證完成之後，做出適當的處理」。

根據移民署官網，饒慶鈴提交的赴陸申請計畫安排4日至9日訪問大陸，一共6天的行程將走訪北京、上海，具體而言，4至6日在北京辦理農產業推廣活動、參訪商場與企業，7日轉往上海並參訪企業，至9日返回台灣。

宋濤4日會見饒慶鈴一行時強調，「一家人」有困難則守望相助，也喊話「共謀維護台海和平」。饒慶鈴則提到堅持九二共識，反對台獨，並指台東縣願意盡自己的力量，為緩和兩岸緊張及推動交流做貢獻。

陸委會副主委梁文傑9日表示，台東縣長饒慶鈴與大陸國台辦主任宋濤4日在北京的會面，在去年底就安排好，台東縣府申報時「不能說不知道」。記者陳宥菘／攝影
陸委會副主委梁文傑9日表示，台東縣長饒慶鈴與大陸國台辦主任宋濤4日在北京的會面，在去年底就安排好，台東縣府申報時「不能說不知道」。記者陳宥菘／攝影

宋濤 梁文傑 饒慶鈴

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