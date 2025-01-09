仍在掙扎求生 陸房企2025年債務到期規模增至2.36兆

大陸房企債務壓力行至2025年仍未緩解。房產調研機構克而瑞發布數據顯示，2025年大陸房企債務到期規模甚至高於2024年的人民幣4,828億元，達人民幣5,257億元（約新台幣2.36兆元）；其中今年第3季為償債高峰，到期規模約人民幣1,574億元。克而瑞稱，在市場銷售持續低迷背景下，房企2025年的債務壓力仍然較大。

其中，據彭博統計，大陸知名房企、被視為行業內優等生的萬科旗下合共有總值逾人民幣300億元的境內外債券將於今年到期或面臨贖回，有關債務佔其公開發售債券一半以上，且今年債務到期規模是中資房企中最大。

萬科9日回應指，會全力以赴籌集資金，將通過積極銷售回款、持續推進大宗交易、加快非主營業務退出和持續爭取融資資源等方式，應對相關債務兌付。

而在長期債務泥淖中，大陸出險房企與債權人態度產生轉變，21世紀經濟報導指出，房企越來越不在乎債權人，去年房企削債力道增加，比如龍光一下子通過重組方案削減債務超七成，房企第一要務放在「保交樓」，如果基本面沒有改變，估計削債力度會繼續。

但另一方面，報導稱，債權人對房企出險這件事已經看得相對平淡，他們更關注尚在猶豫期的中大型房企會否有意願和能力拿出重組方案，這方面的代表例如碧桂園，又如境外債規模佔比較高的佳兆業。

碧桂園近期在集團月度管理會上，碧桂園集團董事會主席楊惠妍明確，保交房和修復資產負債表，是該公司今年的工作核心。除了加強常規銷售，同時盤活資產為保交房提供資金支持。此前該公司也稱仍在與主要債權人團體就境外債務重組整體方案的經濟條款進行進一步商議。

華泰證券近期一份報告中表示，在債權人預期已經足夠低的情況下，房企的談判空間將明顯加大，房企能否推出重組方案其實只在於對未來「活下去」可能性的預測。過去三年大陸房地產市場延續調整趨勢，疊加出險房企自身銷售表現仍弱於大盤，導致出險房企的境內債償還依然面臨不確定性的風險。