陸12月CPI增速低 專家指政策有效性將決定通脹是否回升

大陸國家統計局9日發布2024年12月份全國消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）數據。分析人士預計，2025年通膨有望溫和回升，但前景很大程度上取決於財政政策的有效性。

數據顯示，2024年12月的CPI按年增加0.1%，為去年4月以來最低增速，按月相比持平，符合市場預期，2024年全年CPI比上年上漲0.2%；PPI按年下降2.3%，降幅比上月收窄0.2個百分點，按月相比下降0.1%，2024年全年PPI下降2.2%，降幅比上年收窄0.8個百分點。

香港經濟日報導，霧凇資本投研主管趙紅梅表示，CPI按年上漲0.1%，與市場預期一致，但較11月的0.2%有所回落，主要是被食品價格拖累，食品價格受氣溫偏高影響，蔬菜和水果供應增加，價格水平大幅下降。而PPI下降2.3%，較上月跌幅有所收窄，反映工業品價格的逐步企穩。

展望1月，趙紅梅預計，物價上漲動能會有所改善，CPI按月有望轉正，按年漲幅有望升至0.4%左右，PPI降幅將進一步收斂，後期工業品價格將主要取決於本輪逆周期調節政策的具體效果，特別是房地產市場能否企穩回暖。一季度，隨著政策效應的持續釋放和市場需求的逐步回暖，預計CPI和PPI將溫和上升。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指出，近期大陸經濟數據企穩，但動能尚不足以對消費者物價構成上行壓力，雖然大陸政府9日公布的部分消費品以舊換新補貼政策的細節是積極的，但房地產行業低迷狀況尚未結束，這繼續打壓消費者信心。通脹前景在很大程度上將取決於財政政策的有效性。