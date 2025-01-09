陸新能源汽車銷售表現佳 2024年累計銷量大增四成

大陸乘聯會9日公布2024年12月大陸乘用車市場的銷售表現，全年乘用車零售數量按年增長5.5%，其中新能源車累計銷量按年大增40.7%。大陸乘聯會指出，接下來1月是大陸車市波動較大的時點，外部經濟環境和季節性需求對車市影響較大，預計1月銷量下滑幅度估計不會超過20%

數據顯示，12月全國乘用車市場零售263.5萬輛，按年增長12.0%，按月增長8.7%。今年以來累計零售2,289.4萬輛，按年增長5.5%。其中，新能源乘用車市場零售130.2萬輛，按年增長37.5%，按月增長2.6%。2024年1-12月零售1,089.9萬輛，按年增長40.7%。

出口部分，大陸今年總體汽車出口延續去年強勢增長特徵。數據顯示12月乘用車出口40.4萬輛，按年增長6%，按月增長2%；1月到12月乘用車累計出口479.1萬輛，按年增長25%；新能源車佔出口總量30.2%，較同期增加3.1的百分點。其中，12月自主品牌出口達34.5萬輛，按年增長4%，按月增長1%；合資與豪華品牌出口5.8萬輛，按年增長16%。

新能源車發展方面，12月大陸新能源車國內零售滲透率49.4%，較去年同期滲透率提升9.1個百分點，不過主流合資品牌中的新能源車的滲透率極低。自主品牌新能源車滲透率71.3%，豪華車新能源車滲透率33.9%，主流合資品牌新能源車滲透率4.8%。

展望大陸零售車市場1月的表現，大陸乘聯會表示，2025年1月共有19個工作日，比去年1月和去年12月均少3天，汽車行業春節前一般都會提早休假，因此1月的有效生產時間和銷售時間短促。1月是大陸車市波動較大的時點，外部經濟環境和季節性需求對車市影響較大，尤其是春節因素的影響。1月是地方政府和車企多年來共同努力的方向，會形成一定批發轉移量，結合當前市場部分企業仍有相當規模的訂單處於待交付狀態。雙向對沖下預計1月銷量下滑幅度估計不會超過20%。