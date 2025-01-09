認定歐盟構成貿易投資壁壘 陸商務部：將要求歐方調整

大陸商務部9日發布公告指出，歐盟依據《外國補貼條例》及其實施細則對中國企業調查中採取的相關做法構成貿易投資壁壘。大陸商務部發言人何亞東9日在例行記者會上表示，接下來將通過雙邊磋商等措施，要求歐方調整或改變相關做法。

何亞東9日在記者會上首先說明調查狀況。大陸商務部於2024年7月10號，就歐盟《外國補貼條例》（Foreign Subsidies Regulation，FSR）相關做法，啟動貿易投資壁壘調查。

立案後，大陸商務部依法通過問卷調查、實地調查等方式，向各個利害關係方核實相關情況，廣泛聽取意見，確保調查公平、公正、公開透明。何亞東稱，歐盟執委會在調查過程中未提交相關的意見。

調查顯示，歐盟執委會對大陸的FSR調查中存在諸多不合理做法，對中國企業的產品、服務和投資進入歐盟市場，造成限制和阻礙，對中國相關企業及其產品在歐盟市場的競爭力造成損害。依此依法認定，歐盟FSR調查相關做法，構成貿易投資壁壘

何亞東指出，根據大陸《對外貿易壁壘調查規則》第33條規定，大陸商務將通過雙邊磋商等措施，要求歐方調整或改變相關做法，為中國企業在歐投資和經營，提供開放、公平、公正、非歧視、可預期的環境。

歐盟《外國補貼條例》於2023年1月12日正式生效。截至2024年7月，歐盟根據該條例對中國大陸共啟動5項調查。中國機電產品進出口商會於去年6月17日提交貿易投資障礙調查，指明歐盟調查對中國大陸企業具有歧視性，且嚴重扭曲其企業在歐洲的公平競爭環境。

大陸商務部9日發布的調查報告指出，歐盟對中國企業的調查存在選擇性執法行為、對「外國補貼」的認定標準模糊、調查涉及範圍龐大和採取突襲檢查等執法手段明顯超出必要限度等問題。