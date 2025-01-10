影響有限？寧德時代、騰訊被列美「CMC清單」 多家中企已成功被移除

騰訊和寧德時代被美國列入CMC清單，引發市場震盪。騰訊股價下跌7.3%，寧德時代股價下跌2.8%。這一舉措反映出中國與美國科技競爭的加劇，但對兩家公司實質影響有限，因為目前僅限制與美國國防部的交易。騰訊和寧德時代均表示將努力解決誤會。

2025年1月7日，中國大陸災厄並至，先是西藏日喀則市定日縣發生6.8級大地震，已致95人不幸遇難；接著美國國防部將中國大陸科技巨頭騰訊控股（Tencent Holdings），以及世界第一大動力電池製造商寧德時代（CATL），列入與中國軍方合作的企業名單，前者第一時間占據大陸各大新聞頭條，後者則引發了國際媒體的廣泛關注。

這份名單簡稱「CMC清單」（Chinese Military Companies List），根據美國國防部公告，是根據《2021財年國防授權法案》第1260H條款「進行更新」，包含了134家被指與中國軍方有關的公司。

這一次「上榜的」，除了騰訊和寧德時代外，還包括長鑫存儲（CXMT）、移遠通信（Quectel Wireless）及道通智能（Autel Robotics）等企業，並禁止美國國防部採購這些企業的產品。

騰訊與寧德時代股價雙雙下跌

各界普遍解讀，這一名單的公布旨在警告美國企業避免與可能威脅國家安全的中國公司合作，並可能對「上了黑名單」的公司聲譽造成損害。

果不其然，根據《路透社》的報導，「港股股王」騰訊股價應聲下跌7.3％，市值損失約2750億港幣（約新台幣1.6兆元）；寧德時代在深圳上市的股票收盤下跌 2.8％，市值縮水市值322億元人民幣（約新台幣1438億元）。

騰訊公司隨即發表公開聲明表示：「騰訊被列入這份名單顯然是一個錯誤，我們並不是軍工企業或軍工供應商。不同於出口管制或其他，這份清單對我們的業務沒有影響。儘管如此，我們仍將同美國相關部門共同解決誤會。」

另外，此次一同被列入「CMC清單」的寧德時代也喊冤：「這是一個錯誤，公司並未參與任何軍事相關活動。」

根據《路透社》的報導，「港股股王」騰訊股價應聲下跌7.3％。中新社

對陸企長期實質影響有限

儘管這一事件反映出中美之間日益緊張的科技競爭局勢，但大陸部分意見卻認為，長期來看「實質影響有限」。

大陸投資研究機構、國海證券研報指出，對「CMC清單」裡的實體進行制裁，主要就是不讓這些企業和美國國防部做買賣。具體來講，按照《2024財年國防授權法案》第805條的規定，從2026年6月30日起，美國國防部不能跟CMC清單中的相關公司簽約，不管是新簽、續簽還是延長商品、服務或者技術方面的合約都不行。

而且從2027年6月30日開始，美國國防部連含有CMC清單公司所生產或開發的商品、服務、技術的合約也不能簽、不能續、不能延長了。

換句話說，在2026年6月30日以前，還是可以進行生意往來，「現在針對CMC清單裡的實體，暫時還沒有其他的制裁辦法或者行動。」

此外，大陸《時代財經》指出「被列入CMC清單」和「被美國商務部列入實體清單」有所不同，前者目前主要集中在與美國國防部的交易限制，影響較小，後者則影響廣泛。

以一個生動的比喻來形容，「CMC清單」就好比學校某班級活動，從2026年6月30日起，相關企業不能參與該班級活動報名（簽合約），後續連涉及該企業生產或開發內容的活動也受限。但在學校其他班級活動（非國防部相關業務）基本不受影響。

而「被美國商務部列入實體清單」，則仿若學校教導主任下達的全校性限制令。企業在整個學校（全球業務）活動受限，可能面臨關鍵技術、零組件等的斷鏈風險，也會衝擊到與其他國家企業的合作。

像是騰訊最賺錢的業務之一：遊戲，在2024年三季度，海外遊戲業務營收145億人民幣，創下季度新高，占總營收的9％，但由於並未跟美國國防部有所往來，「時候也還未到」，因此不受影響。

同樣的，「CMC 清單」對寧德時代不會產生直接法律影響，因此即使被列入該名單，可能也對寧德時代的出口影響有限。

上了黑名單有機會被移出

有趣的是，被列入「CMC 清單」並非終身監禁，是可以被移出的。

已有多家中國公司已通過訴訟方式，成功被移出「CMC 清單」，包括小米（2021/1/14列入、2021/5/25移除）、中微公司（2021/1/14列入、2021/6/3移除，2024/1/31再度列入、2024/12/18再度移除）、禾賽（2024/1/31列入、2024/10/17移除）、IDG資本（2024/1/31列入、2024/12/18移除）。

反觀若要從美國商務部實體清單中移除，可就是從一個戒備森嚴的大監獄「越獄」。首先，得把企業中所有可能被認為是違反規定的地方都改掉，然後經過典獄長（美國商務部）的嚴格審查，要命的是，典獄長的想法很難捉摸（審查標準模糊、主觀因素大），所以要成功越獄非常難，花費大量的精力和時間還不一定能成功。

而且就算「出獄」，業界可能還是有點擔心，市場和合作伙伴抱持質疑觀望，企業得一直小心翼翼長期保持高度合規性，不然可能「又被抓回去關」。

迄今，陸企中只有「合肥寶龍達資訊科技」因公司已經解散，從實體清單中移除。

騰訊和寧德時代被列入「CMC清單」，好比商海泛起的一陣漣漪，也難怪當下大陸各界集中精力應對西藏大地震災情，展開「與災難賽跑」的救援行動。

（本文出自2025.01.08《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）