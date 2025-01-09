中芯國際市值將追上台積電？星國資產管理公司創辦人認為有3關鍵

新加坡畢盛資產管理公司（APS Asset Management）創辦人兼聯席首席資訊長黃國輝表示，儘管中芯國際技術受到限制，未來仍可與台積電1兆美元市值相比，關鍵在於擁有龐大的工程人才庫，以及擁有充足的資本和政府支持，和本土市場。

彭博電視台報導，黃國輝指出，中芯國際最終可能會與台積電的市值比肩，儘管它們的規模差異巨大。目前台積電的市值已飆升至1兆美元，而中芯國際則徘徊在500億美元左右。

黃國輝提到，中芯國際能夠向上發展的幾個關鍵原因。首先，大陸擁有龐大的工程人才庫，每年培養約500萬名畢業生。其次，中芯國際擁有充足的資本和政府支持。由於晶片工廠的建設成本通常超過100億美元，黃國輝認為中芯國際能夠應對這種財務負擔。最後，大陸的本土市場，也可以讓中芯國際在不需要西方客戶的情況下，擴大生產規模，以獲得優勢。

不過，黃國輝承認，中芯國際面臨著一些重大的技術障礙，主要是因為無法使用ASML的EUV曝光機，而這對高階晶片製造至關重要。

大陸半導體領域正在取得一些進展。例如，哈爾濱工業大學先進技術研究院聲稱建造放電等離子體極紫外線（EUV）曝光光源，顯然具有更好的能源效率和成本效益。儘管如此，專家表示，在任何商業EUV解決方案準備就緒之前，還需要做更多的工作。

大陸也在研究光子學。湖北九峰山實驗室（JFS）表示，剛成功將雷射光源整合到矽晶片中。但目前，中芯國際受到美國、日本和荷蘭對先進晶片製造設備的限制，這種情況至少要到2026年才會改變。