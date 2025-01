美公告2024年假冒和隱私惡名市場名單 微信首次被移除

美國貿易代表署(USTR)8日發布《2024年假冒和隱私惡名市場名單》(2024 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy),名列38個線上平台和33個實體市場,名單指出這些平台和實體市場涉及商標假冒或版權盜版行為。其中注意的是,曾在2022年和2023年兩次被列入名單的微信,今年首次被移除。

美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)在USTR的聲明中指出,假冒和隱私是全球共同關注的問題,不僅傷害了美國人民,也傷害了其他國家的人民。敦促美國的貿易夥伴加入打擊假冒和盜版商品的行動。今年的報告並進一步研究了非法的線上藥店和假冒藥品。

根據USTR官網的資料,2006年在特別301報告中首次確定「惡名市場」(Notorious Markets),以此提高公眾意識,並幫助市場和政府優先考慮保護美國企業及其工人的智慧財產權執法工作。這次的名單上仍有多家大陸電商平台在列,除了淘寶和拼多多,抖音商城今年首次被列入,而百度網盤和敦煌網在內的多個大陸網路平台也仍然在名單上。

觀察者網報導,2019年,拼多多方面曾就上述清單指出,不知USTR的結論從哪裡來,以什麼標準制定,對此不能認同。拼多多表示,報告所述問題在電子商務業態出現之前便在世界範圍內普遍存在,現在依然沒有得到徹底解決。打擊此類問題最好辦法不是互相指責,目前公司與執法部門密切合作。

大陸政府對此也曾多次表達抗議。2022年2月,大陸外交部發言人汪文斌回應美國將微信等加入「惡名市場名單」時表示,中方一貫支持企業按照市場原則,在遵守當地法律法規的基礎上對外開展相關合作。敦促美方停止將經貿問題政治化,全面客觀公正地評價中國企業在知識產權保護方面作出的努力和取得的成效,為中美兩國企業在平等互利和相互尊重的基礎上開展合作。

2023年2月,時任大陸商務部新聞發言人束珏婷也指出,該報告引述的情況未經調查核實,結論不客觀、不公正。美方將一些企業和市場列入了名單,卻又聲稱名單未對違法行為進行認定,也不反映美國政府對相關國家總體知識產權保護、執法環境的分析,是非常不專業,不負責任的做法。