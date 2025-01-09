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維穩匯率決心強 陸央行將在香港發行600億離岸央票

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國人民銀行15日將通過香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）債券投標平台，招標發行2025年第一期中央銀行票據。（中新社）
中國人民銀行15日將通過香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）債券投標平台，招標發行2025年第一期中央銀行票據。（中新社）

中國人民銀行15日將通過香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）債券投標平台，招標發行2025年第一期中央銀行票據。第一期中央銀行票據期限6個月，為固定利率附息債券，到期還本付息，發行量為人民幣600億元（約新台幣2,694億元），起息日為2025年1月17日，到期日為2025年7月18日，到期日遇節假日順延。

接近中國人民銀行的人士稱，由於近期海外投資者對高等級人民幣債券需求較為旺盛，中國人民銀行在香港新增發行離岸人民幣央行票據，加大離岸市場高等級人民幣債券供給力度。

界面新聞指出，中國人民銀行在當前時點發行離岸人民幣央行票據，也顯示央行對維穩匯率的決心。分析師表示，此次將是自2019年以來首次在無到期央票情況下進行增發。1月3日，在岸人民幣對美元跌破7.3關口，離岸人民幣對美元跌破7.35關口。

上海金融與發展實驗室特聘高級研究員任濤表示，中國人民銀行發行的「離岸央票」有三大作用：助大陸央行調節離岸人民幣流動性，穩定市場預期和離岸匯率；豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣債券收益率曲線，為離岸人民幣資產提供定價基準；推動香港國際金融中心在推動人民幣國際化方面發揮更大作用。

觀察者網報導，2018年起，中國人民銀行開始在香港離岸人民幣市場發行票據，發行期限以3個月、6個月和1年為主。近年來，單次發行規模最大的是在2024年5月份，當時中國人民銀行發行3個月期的央票300億元、1年期的央票200億元，共計500億元。

中國人民銀行 人民幣 香港

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