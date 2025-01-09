上海排查47家「俄羅斯商品館」：多個店舖被立案調查

中俄貿易近年來持續創高，大陸連續多年維持俄羅斯第一大貿易夥伴國。然而，上海市場監督管理局近期發現有多家「俄羅斯商品館」裡的商品大部分並非產自俄羅斯，自上月起監管單位共計排查相關店家或展位逾47家，目前已立案的至少6起。

據上海市市場監督管理局微信公眾號8日晚消息，近期，上海市市場監督管理局注意到俄羅斯商品館引發熱議，自2024年12月23日起進行了兩輪集中排查整治。截至目前，上海全市範圍內共排查發現47家「俄羅斯商品館」類店鋪，市場監管部門重點對關注度較高的經營主體資質、店招標語宣傳、商品來源產地等問題進行檢查，並對個別無選擇無照經營、未備案經營的行為予以立案調查，責令停業。

同時，有個別店鋪宣傳為「國家館」，使消費者誤以為具有官方背景；個別店鋪俄羅斯進口商品數量占比過低，也自稱為「俄羅斯商品館」，誤導性較強。對此，上海市場監管部門已立案調查。下一步，上海市市場監管部門將持續關注此類店舖的經營情況，並加大監管和執法的力度，指導商家規範誠信經營，維護良好市場秩序。

河南廣播電視台旗下《大象新聞》提到，近年來「俄貨館」在大陸全國遍地開花。數據顯示，截至2024年12月18日，大陸全國累計註冊841家俄羅斯商品相關企業，超過2023年全年註冊量，各種帶「俄」品牌層出不窮，讓投資者及顧客趨之若鶩。

本報記者在上海觀察到，上述類似的俄國商品館在當地幾個知名商場和景點商圈都可見到蹤影，不少店家在介紹商品時也會強調店內貨品來自俄國。另，類似的店鋪中也可見到選購的大陸民眾人潮。

至於俄國商品館為何能在大陸迅速擴張，有業內人士認為，部分俄羅斯商品館的背後，或隱藏一條以「套匯​​」為目的的「灰色鏈條」。由於俄國盧布對美元的持續貶值，以及人民幣與盧布間的匯率差異，部分商家或利用這種匯率差進行套利。「這種套利操作，可能成為部分商家迅速賺錢的另種方式，而商品館的經營模式則成為掩蓋此行為的合法外衣。」

另有業內人士表示，隨盧布對美元的持續貶值，以及中俄匯率間的差異，俄國商品館的商業模式既是消費市場的創新嘗試，也夾雜著複雜的經濟背景和潛在的法律風險。「對投資人來說，短期的高回報固然誘人，但如何避免灰色作業、合法合規經營，才是長久發展的關鍵。」