陸商務部公告：歐盟對中國企業發起的五項調查 構成貿易投資壁壘

大陸商務部9日發布公告指出，歐盟依據《外國補貼條例》及其實施細則對中國企業調查中採取的相關做法構成貿易投資壁壘。調查報告指出，歐盟的對中國企業的調查存在選擇性執法行為、對「外國補貼」的認定標準模糊、調查涉及範圍龐大和採取突襲檢查等執法手段明顯超出必要限度等問題。

歐盟《外國補貼條例》（Foreign Subsidies Regulation, FSR）於2023年1月12日正式生效。截至去年7月，歐盟根據FSR對中國大陸共啟動5項調查，包括去年2月16日對中國大陸鐵路機車車輛企業於保加利亞招標案的調查；去年4月3日對中國大陸太陽能企業競標羅馬尼亞發電園區招標案的2項調查；去年4月9日對中國大陸風力渦輪機 （Wind Turbine）製造商在5個成員國市場中可能獲得不公平競爭優勢的調查；以及去年4月23日歐盟突襲檢查中國大陸安全設備企業的產品是否有以國家補貼方式進入市場的調查。

針對歐盟前述調查行為，中國機電產品進出口商會於去年6月17日提交貿易投資障礙調查，指明歐盟調查對中國大陸企業具有歧視性，且嚴重扭曲其企業在歐洲的公平競爭環境。而應中國機電產品進出口商會申請，大陸商務部根據《中華人民共和國對外貿易法》和《對外貿易壁壘調查規則》有關規定，於去年7月10日發布2024年第28號公告，決定就歐盟依據《外國補貼條例》（Foreign Subsidies Regulation，FSR）及其實施細則對中國企業調查中採取的相關做法進行貿易投資壁壘調查。

公告指出，現本調查結束，根據調查結果和《對外貿易壁壘調查規則》第三十一條規定，大陸商務部認定，歐盟依據《外國補貼條例》及其實施細則對中國企業調查中採取的相關做法存在《對外貿易壁壘調查規則》第三條所規定的情形，構成貿易投資壁壘。

2024年6月17日，中國機電產品進出口商會向調查機關提交貿易投資壁壘調查申請，請求就歐盟依據《外國補貼條例》及其實施細則對中國企業調查中採取的相關做法進行貿易投資壁壘調查。該商會主張，中國和歐盟同為世界貿易組織成員，歐盟針對中國企業發起FSR的相關不合理和歧視性做法，對中國產品或服務進入歐盟市場以及中國企業對歐投資造成阻礙，對中國企業在歐競爭力造成損害，構成《調查規則》規定的貿易投資壁壘。

大陸商務部發布的〈關於就歐盟《外國補貼條例》相關做法進行貿易投資壁壘調查的最終結論〉指出，為深入了解具體情況，調查機關先後赴受歐盟FSR調查影響的鐵路機車、太陽能發電、風電、安檢設備等企業進行實地調查，核實歐盟FSR調查相關做法，了解企業遭受的具體影響和相關損失，聽取對此次貿易投資壁壘調查的意見建議。

報告稱，FSR針對中國企業調查中的具體做法包括FSR調查存在選擇性執法行為；對「外國補貼」的認定標準模糊；調查涉及範圍龐大，給企業造成嚴重負擔；調查程序不公開、不透明，企業參與FSR調查存在巨大不確定性；調查中採取突襲檢查等執法手段明顯超出必要限度；調查對「市場扭曲」等關鍵認定主觀隨意；調查中的不合理做法疊加舉證責任倒置和嚴厲懲罰，對中國企業參與調查形成巨大壓力。