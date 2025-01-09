陸拚經濟 買手機、平板補助逾2千元

陸開年著手拚經濟，昨宣布擴大補貼「兩新」消費的通知，首次明確對手機、平板電腦等數位產品的購新補貼金額，最高達人民幣五百元（約新台幣二二五○元），和對新能源車補貼人民幣兩萬元（約新台幣九萬元）等。大陸國家發改委指出，將優化申請流程，確保優惠直達消費者。

新年伊始，大陸已多次召開記者會發布提振經濟內容，繼日前預告，將加力擴圍實施「兩新」政策，更大力度支持「兩重」項目後，大陸國家發改委、財政部昨正式宣布，「關於二○二五年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新（兩新）政策的通知」，設定具體補貼金額、範圍。

其中，手機、平板、智慧型手表手環等三類數位產品，今年正式被納入大陸消費品的以舊換新補貼，單件價格不超過人民幣六千元，給予百分之十五補貼，每件不超過人民幣五百元。在蘋果手機多超過價格上限下，富瑞分析師測算，安卓供應鏈企業、大陸國產手機品牌，將成為主要受益者。

至於家電、汽車產品，大陸國家發改委副主任趙辰昕表示，享受以舊換新補貼的家電產品，由去年的八類增加到十二類，單件最高可享受銷售價格百分之二十的補貼，最高為人民幣二千元（約新台幣九千元）；汽車以舊換新範圍也擴大，新能源車和二點○升及以下排量燃油乘用車，分別補貼人民幣兩萬元與一點五萬元。

為確保政策執行，趙辰昕表示，將降低企業墊資壓力，和優化補貼申領流程，確保真金白銀的優惠更便捷地直達每位消費者。

大陸財政部經濟建設司司長符金陵表示，截至二○二四年底，中央財政安排的人民幣一千五百億元消費品以舊換新資金已基本使用完畢，中央財政已於近日預下達二○二五年消費品以舊換新資金八一○億元。

大陸商務部市場運行和消費促進司司長李剛指出，不論是內外資企業，都能公平參加補貼政策。他表示，二○二四年「兩新」政策實施以來，汽車、家電消費品銷售好轉，汽車以舊換新中，購換新能源汽車的比例超過六成。

上述通知還指出，將鼓勵大陸有條件的地方以工業園區、產業集群為載體，整體部署並規模化實施設備更新。大陸發改委認為，「兩新」政策顯著提振消費需求、拉動投資增長、促進產業升級、支撐綠色轉型。