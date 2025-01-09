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量產平價版i16在即 富士康砸錢招工

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
產業鏈人士透露，蘋果春季「平價版」iPhone新機型，將於1月中旬開始量產。目前iPhone代工生產廠商富士康展開招工。中新社
產業鏈人士透露，蘋果春季「平價版」iPhone新機型，將於1月中旬開始量產。目前iPhone代工生產廠商富士康展開招工。中新社

蘋果春季「平價版」iPhone新機型，擬於一月中旬開始量產，大陸產業鏈人士透露，代工生產廠商富士康正在大陸展開招工，為新機型量產做準備，仲介人員吸引工人的「返費」漲至人民幣八千七百元（約新台幣三點九萬元）。

陸媒中國證券報報導，有蘋果供應鏈公司人士表示，該公司已向蘋果春季iPhone新機型供貨零部件，預計該款機型是售價相對便宜的iPhone產品。

富士康招聘網官網上，祭出返費暴漲至人民幣八千七百元政策。另，在職滿九十天以上，老員工有獎金八千元，加五百元直接招聘補貼、兩百元路費補貼；新員工則是獎金七千五百元，加五百元直招補貼、兩百元路費補貼。

對於富士康招聘，快科技報導引述產業鏈人士表示，富士康招工是為iPhone新機型量產做準備。

值得注意的是，據財報顯示，蘋果於大中華區市場營收連續五季下降的背景下，近日蘋果在中國官網推出換購手機等折扣優惠，最高減人民幣八百元，於大陸社交平台引起討論。分析師說，面對整體有飽和趨勢的大陸國內手機市場，品牌需透過降價挽回市占率

陸媒報導，蘋果去年秋季發表的iPhone 16基礎機型需求低於預期。蘋果春節將要推出的新品名為iPhone 16E，這是16系列最便宜的版本。

人民幣 售價 市占率

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