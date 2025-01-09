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聯想沙國基地 2026年啟用
全球PC龍頭聯想集團昨（8）日公布，與沙烏地公共投資基金（PIF）旗下公司Alat完成20億美元投資，以及達成戰略合作協議，聯想集團將在當地新建一座製造基地，預計於2026年起開始生產，年產個人電腦及伺服器數百萬台。
聯想集團去(2024)年5月宣布向Alat發行三年期20億美元可轉換公司債，並達成戰略合作協議，有關交易已獲得股東批准及所有必要的監管部門批准。
該公司表示，交易完成後，聯想集團將在沙烏地首都利雅德設立中東及非洲地區總部，並在該國新建一座製造基地，為該地區乃至全球客戶提供服務。
根據計畫，新工廠預計於2026年起開始生產，預計年產個人電腦和伺服器數百萬台，一舉成為由布局在阿根廷、巴西、中國、德國、匈牙利、印度、日本、墨西哥和美國等30多個市場的製造基地，構成聯想全球製造據點的重要一環。
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