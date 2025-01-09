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中國大陸政策助攻 燃油車加速汰換

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸發改委昨(8)日表示，今年將符合條件的國四排放標準燃油車（意即包括2012年6月30日前登記的汽油車、2014年6月30日前登記的柴油及其他燃料車）納入報廢更新補貼範圍。意味大陸在延續補貼政策外，燃油車汰換持續加速中。

大陸發改委、財政部8日發布關於2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知提出，擴大汽車報廢更新支持範圍、完善汽車置換更新補貼標準等舉措。

在新規定下，大陸消費者只要報廢符合條件的國四排放標準燃油乘用車、2018年12月31日前註冊登記的新能源乘用車，並購買在《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》中的新能源乘用車或2.0升及以下排量燃油乘用車，分別補貼人民幣2萬元與1.5萬元。

大陸汽車產業媒體易車網引述業內人士消息稱，汽車補貼在2025年一個重大變化是對於油車與新能源車的區別對待。去年報廢補貼中，買新能源車與油車差距明顯，有些地方政策甚至差距到人民幣1萬元以上，而今年兩者可能差距不會那麼大，基本控制在幾千元。

今年初，理想汽車、奇瑞等品牌推出了各自的置換兜底政策，即無論國補最終補貼多少，車企保證能拿到約人民幣1.5萬元的兜底金額。

大陸官方未對全國範圍內提出禁售燃油車具體時間表，但據2021年《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》，到2025年新能源汽車新車銷售占比要達到20%以上的目標。

這意味在未來五年內，大陸燃油車將逐漸退出市場，取而代之的是更多的電動汽車。目前大陸提出禁售燃油車時間表為海南省在去年8月宣布2030年停售燃油車。

人民幣 消費者 電動汽車

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