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中國大陸地方招商引資 發改委畫紅線

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

為推進全國統一大市場，消除妨礙公平競爭和加劇產能過剩的政策措施，大陸國家發改委印發《全國統一大市場建設指引（試行）》，明確各地區不得突破國家規定的紅線底線違規實施財政、稅費、價格、土地、資源環境等方面的招商引資優惠政策。

目前，已有多地依據《公平競爭審查條例》取消不符合要求的招商引資優惠政策。

澎湃新聞報導，招商引資是地方發展經濟的重要手段，各地透過招商引資吸引外部資金、先進技術和管理經驗，但一些地方片面追求本地利益，違規實施稅費和用地等各類優惠，使各地招商引資陷入無序競爭，降低資源配置效率，一定程度導致產業低水平重複建設和產能過剩。

大陸市場監管總局規劃和財務司副司長繆丹表示，將加快推出《公平競爭審查條例實施辦法》，同時將充分發揮公平競爭審查抽查、督查、舉報處理等監督保障機制的作用，堅決破除各種形式的地方保護和市場分割，加快建設全國統一大市場。

《南方都市報》報導，2024年8月1日實施的《公平競爭審查條例》其實已作出相關規定，是大陸建設全國統一大市場的法治根基。當中提到，起草單位起草的政策措施，若沒有法律依據或未經大陸國務院批准，不得給予特定經營者稅收優惠、選擇性財政獎勵或補貼，也不得給予特定經營者行政事業性收費、政府性基金、社會保險費等方面的優惠。

在《公平競爭審查條例》實施後，大陸已有多地政府宣布取消不符合要求的招商引資優惠政策。包括雲南省寧蒗縣、河南焦作市、湖南省益陽市、永州市寧遠縣、甘肅省張家川縣、陝西省寧陝縣等地，已相繼廢止相關優惠政策的文件。

多位專家表示，這意味著省級開發區招商引資必須從比拼「優惠政策」轉向比拼「營商環境」，去年10月中國縣域（市轄區）高質量發展研討會發表的《中國省級開發區高質量發展報告2024》也指出，招商引資模式創新迫在眉睫。

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