陸3C補貼挺國產手機 蘋果僅一款符合資格

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
大陸發改委、財政部宣布擴大補貼「兩新」消費，首次明確對手機、平板電腦等數位產品購新補貼金額。（路透）
大陸發改委、財政部宣布擴大補貼「兩新」消費，首次明確對手機、平板電腦等數位產品購新補貼金額。（路透）

大陸公布補貼3C數位產品政策，消費者購買手機及平板電腦等給予補貼人民幣500元（約新台幣2,250元），但要求單件銷售價格不超過人民幣6,000元（約新台幣2.7萬元），高價位的蘋果手機只有一款符合補貼資格，大陸國產品牌手機將是最大的受惠者。

大陸國家發改委、財政部昨（8）日公布「關於2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知」。

其中手機、平板電腦以及智慧手表最高補貼人民幣500元；電腦、空調最高補貼人民幣2,000元（約新台幣9,000元）；新能源車最高補貼人民幣2萬元（約新台幣9萬元）。

該通知沒有具體說明刺激措施的總成本，但大陸財政部官員表示，當局迄今已撥款人民幣810億元（約新台幣3,645億元）用於消費品以舊換新，以支持2025年的消費。

綜合陸港媒體報導，大陸今年首度將手機等數位產品納入消費品以舊換新補貼，2025年消費品以舊換新的補貼範圍新增了手機、平板、智慧手表手環三類數位產品，以及微波爐、淨水器、洗碗機、電子鍋四類家電產品。

其中，購買手機、平板、智慧手表手環等三類數位產品，單件銷售價格不超過人民幣6,000元，按產品銷售價格的15%給予補貼，每位消費者每類產品可補貼一件，每件補貼不超過人民幣500元。

蘋果中國官網顯示，iPhone 16 Pro機型售價由人民幣7,999元起，超過補貼的人民幣6,000元限制，只有入門款的iPhone 16售價人民幣5,999元起，但容量較大的256GB或512GB的型號，售價分別為人民幣6,999及8,999元。

反觀大陸國產品牌手機從平價到高端旗艦機大都符合補貼的資格，且高端機型的價格也主要集中在人民幣5,000至6,000元，將使國產品牌成為補貼政策的最大受惠者。

不過，人民幣500元的補貼金額效益如何，尚有待觀察。

據了解，大陸某些地方政府早在去年11月就曾經推出手機補貼金額人民幣1,000元至1,500元，但當時蘋果iPhone手機的銷量並未獲得顯著的提升，顯示人民幣1,000至1,500元的補貼額度可能仍然無法帶動iPhone的銷量，大陸國產手機是否受惠也受到市場關注。

人民幣 台幣 售價

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