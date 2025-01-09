陸智庫估陸今年GDP增4.8%

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸中國科學院數學與系統科學研究院預測科學研究中心6日舉行「2025中國經濟預測與展望」發布會，預測2025年大陸經濟將平穩運行，經濟增長將呈現「兩端高、中間低」的態勢，預計全年GDP增速為4.8%左右。而如果各項促進經濟發展的增量政策措施能有效落地且取得成效，2025年經濟增速有望達到5%左右。

分季度看，預計大陸最終消費將持續增長，仍為拉動經濟增長的主要動力。進出口金額小幅增長，其中出口金額持平略增，進口金額小幅增長。工業生產者出廠價格（PPI）逐步回升，呈前低後高態勢；居民消費價格指數（CPI）將溫和上漲。

中共中央經濟會議首重「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」，中國科學院數學院預測中心主任汪壽陽認為，大陸國內消費的推動力在於提升居民收入和改善居民預期。從需求側看，要對中低收入群體給予一定補貼，可考慮發放消費券，還要進一步擴大對外開放，吸引外國人訪陸旅遊消費；從供給側看，要完善基本公共服務，打消居民在就醫、養老、教育等領域的後顧之憂，釋放消費意願，另一方面要拓寬先進產品供給，推動以舊換新進一步擴大範圍，引導智慧化家電和汽車等消費品普及。

世界銀行去年12月發布最新一期「中國經濟簡報：提振需求，重啟動能」指出，預測大陸2025年GDP增長4.5%，較去年6月時預估值上調0.4個百分點。世界銀行認為，從潛在有利因素來看，近期政策制定者發布資訊指導下，如果財政支出高於預期，加上穩定房地產業的政策行動更加果斷，可能會使增長預測高過目前的預測。

世界銀行 科學 經濟發展

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