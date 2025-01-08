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國台辦批炒作海纜事故 陸委會：大陸權宜輪惡跡斑斑

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
基隆港外海的海底電纜3日疑遭喀麥隆籍貨輪拖斷，我方稱不排除與大陸實施灰色地帶侵擾有關。大陸國台辦8日晚間批評「民進黨當局」憑空臆想、操弄反中抗中不擇手段，陸委會對此回應，大陸權宜輪在國際社會惡跡斑斑，政府當然要審慎以對。（圖／本報資料照）
基隆港外海的海底電纜3日疑遭喀麥隆籍貨輪拖斷，我方稱不排除與大陸實施灰色地帶侵擾有關。大陸國台辦8日晚間批評「民進黨當局」憑空臆想、操弄反中抗中不擇手段，陸委會對此回應，大陸權宜輪在國際社會惡跡斑斑，政府當然要審慎以對。（圖／本報資料照）

基隆港外海的國際海底電纜3日疑遭喀麥隆籍貨輪Shunxing39拖斷，我方官員稱不是單純的事故，不排除與大陸實施灰色地帶侵擾有關。大陸國台辦8日晚間反駁指「民進黨當局」憑空臆想、操弄反中抗中不擇手段。陸委會對此回應，大陸權宜輪在國際社會惡跡斑斑，政府當然要審慎以對。

儘管該艘貨輪掛喀麥隆國旗，我國安官員向外媒表示，該船屬於在香港註冊的公司Jie Yang Trading Limited，唯一登記的主管是一位大陸公民郭文傑（Guo Wenjie，音譯）。該船在台灣北海岸附近水域持續交錯航行，海委會7日表示，從該輪歷史航跡研判，尚無法確認其真正意圖，惟不排除有大陸籍權宜輪實施灰色地帶侵擾之可能性。

就此，大陸國台辦發言人陳斌華8日晚間表示，全球每年約發生百餘起海底光纜損壞事件，是常見海上事故。他批評「民進黨當局在基本事實、事故責任尚未釐清的情況下，憑空臆想，刻意將海纜事故渲染炒作為所謂大陸『灰色地帶威脅』，充分表明其操弄『反中抗中』不擇手段，毫無底線」。

對於國台辦的聲明，陸委會8日晚間透過書面回應指，本案目前已由檢察官依相關跡證偵辦中，一切照證據走，沒有「反中抗中」的問題。

陸委會表示，大陸權宜輪在國際社會惡跡斑斑，就連波羅的海周邊國家，像是瑞典、愛沙尼亞等，都對大陸船隻破壞海底電纜展開調查，我國在馬祖和金門的電纜也曾被挖斷，政府當然要審慎以對。

國台辦 陸委會

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