李開復創立的AI公司零一萬物 料退出大模型競賽

近期大陸市場盛傳李開復旗下的大模型創業公司零一萬物要將團隊整體打包賣給阿里。隨後，李開復在朋友圈闢謠否認出售。但對每日經濟新聞等陸媒稱「只有大廠能夠燒超大模型，零一萬物2024年以來的目標，是做小參數、適中的行業模型」。但外界普遍認為萬物零一退出基礎大模型的競爭已成為事實。

零一萬物稱本月2日與阿里雲聯合宣布啟動「產業大模型實驗室」，強強聯合的新型合作模式包含雙方在技術、算力、業務、人才等板塊技術共享與深度共建。同時著眼於將優異的大模型能力帶入真實行業場景，加速產業大模型落地及應用生態擴大，助力各行各業大模型落地。

但6日網路傳出消息稱，零一萬物近期將把預訓練團隊和算力資源打包出售給阿里，引發業內人士密切關注與討論。零一萬物公眾號7日回應，傳言公司將被收購、經營問題等不實言論屬於惡性中傷，公司予以否認。同時貼出CEO李開復的朋友圈截圖。李開復表示不知為什麼會有這樣的謠言散播，不過散的快，撤的也快。「2025年是中國大模型考驗年應用爆發年，商業化淘汰年，大家還是專注這些真正重要的事情吧！」

但從前述零一萬物與李開復的回應中，多數觀點認為，言談間已表態零一萬物可能放棄大模型預訓練，也明確讓路給其他網路大廠。

李開復自2023年3月親自下場籌備並創立零一萬物，並在當年11月發表Yi大模型，外界給他的評價是勝過Meta Llama2，當時龐大聲勢也讓該公司在不到8個月時間成為估值超過10億美元的獨角獸。在大陸市場也成為當前AI模型新創公司「六小虎」其中一虎，其他五虎分別是智譜、Minimax、百川、月之暗面與階躍星辰。

不過近兩年，正在大陸百模大戰浪潮下，萬物零一先後經歷被質疑大模型抄襲、多名高管離職、被傳放棄預訓練等風波，隨著預訓練成本越來越高，同時面臨商業化壓力。有觀點認為李開復現強調商業化會是一個轉型的出路。