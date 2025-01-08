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大力發展AI 陸國資委喊加速建立適應AI發展體制、機制

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國務院國資委副主任譚作鈞近期表示，要大力發展人工智慧，加速建立適應人工智慧發展的體制、機制。記者謝守真／攝影
大陸國務院國資委副主任譚作鈞近期表示，要大力發展人工智慧，加速建立適應人工智慧發展的體制、機制。記者謝守真／攝影

大陸國務院國資委副主任譚作鈞近期表示，要大力培養耐心、寬鬆、友善的產學研生態，進一步深化改革，加速建立適應人工智慧發展的體制機制，加速學習應用人工智慧，深紮人工智慧「根技術」，深入實施「AI+」行動，強化人工智慧賦能千行百業、驅動科技創新，讓人工智慧成為產業升級躍遷的強勁引擎。並且，要大膽運用人工智慧青年科技領軍人才，充分激發人才潛能與創新創造活力。

大陸國資委網站8日晚間消息指出，1月5日，譚作鈞出席在中國電信黨校舉辦的中央企業人工智慧特訓班結業式，指出要深入學習貫徹中共總書記習近平重要指示精神和中共中央、國務院決策部署，大力發展人工智慧，推動中央企業高質量發展。

譚作鈞強調，要緊跟人工智慧最新發展，主動擁抱人工智慧浪潮，強化人工智慧思維，掌握人工智慧發展規律，努力成為人工智慧發展的探索者、組織者、帶動者。要加速學習應用人工智慧，深紮人工智慧「根技術」，深入實施「AI+」行動，強化人工智慧賦能千行百業、驅動科技創新，讓人工智慧成為產業升級躍遷的強勁引擎。

譚作鈞還稱，要大力培養耐心、寬鬆、友善的產學研生態，進一步深化改革，加速建立適應人工智慧發展的體制機制，大膽運用人工智慧青年科技領軍人才，充分激發人才潛能與創新創造活力。

據中國基金報，從中國電信情況來看，2024年上半年，中國電信全面完成雲端計算及算力、人工智慧等七大策略新興業務布局。設立雲計算、人工智慧、量子等專業研究院，引進企業策略級科學家。2024年上半年，中國電信以「星辰」為品牌，完成「1+1+1+M+N」人工智慧整體布局。

另，在智算雲底座方面，中國電信建構領先的「息壤」一體化智算服務能力，層級化推進自有智慧算力布局。在通用大模型底座方面，中國電信的星辰系列語義、語音、多模態大模型均已完成算法及服務的「雙備案」，其中星辰語音大模型為大陸內首個獨立備案的語音大模型。

此外，中國電信也針對工業、教育、醫療、政務等領域推出32個產業大模型，並推出AI手機、AI雲電腦、AI大模型一體機等AI標準化產品。

此外，值得注意的是，本月6日，遼寧省瀋陽市資料局與中電信人工智慧科技（北京）有限公司、中國電信集團瀋陽分公司簽署深化策略合作協議。據協議，雙方將依託中國電信自研星海數據智慧中台、全端星辰大模型等平台工具，共同建置具有瀋陽特色的大陸國家級資料標註基地，推動星海大數據、星辰大模型賦能瀋陽數位政府建設與相關配套智算合作。

國務院 語音 軍人

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