大陸央行滬總部：要求完善加強上海房地產金融審慎管理

中國人民銀行（大陸央行）上海總部8日召開2025年工作會議，要求完善和加強上海房地產金融宏觀審慎管理。持續推動銀行間債券市場風險防範。同時，要將重點放在實施好適度寬鬆的貨幣政策。

據人行上海總部微信公眾號消息，會議指出，人行上海總部2024年堅決貫徹落實中共中央、國務院決策部署和總行、總局工作要求，全力支持實體經濟，有效防控金融風險，持續深化金融改革，實際改善金融服務，紮實開展黨紀學習教育，縱深推動全面從嚴治黨，各項工作取得新進展、新成效。

會議強調，要切實把「思想行動」統一到中共中央的分析判斷和決策部署上來，堅持穩中求進工作總基調，錨定「五個中心」建設重要使命，實施好適度寬鬆的貨幣政策，不斷深化金融改革與高水平對外開放，防範化解重點領域金融風險，支持上海經濟社會高品質發展。

對此，會議提出2025年要重點抓好六點任務，包括縱深推進全面從嚴治黨、實施好適度寬鬆的貨幣政策、紮實做好金融「五篇大文章」、當好金融改革和高水平開放「排頭兵」、進一步優化金融管理和服務、持續防範化解重點領域風險。

會議指出，2025年要嚴格落實「第一議題」制度，把學習貫徹中共總書記習近平重要演講和重要指示批示精神作為首要政治任務。鞏固拓展主題教育成果。從嚴從實抓中央巡視整改。全面加強基層黨建工作。加強幹部人才隊伍建設。推動黨紀學習教育常態化長效化。

會議還表示，要持續引導金融機構維持信貸平穩成長、均衡投放，盤活存量金融資源，提高資金使用效率，防止資金空轉，推動上海經濟持續回升向好，更好發揮「挑大樑」作用。同時，要推動IMF上海區域中心盡快投入運作。支持金融市場交易報告庫建置。推動重點領域、重點地區、重點企業人民幣使用。推動跨境貿易投資高水準開放試點。推動跨國公司本外幣一體化資金池業務試點。支持貿易新業態規範健康發展。

此外，會議提到，持續鞏固提升支付便利性。加強涉賭涉詐資金鏈精準治理。持續推動打擊治理洗錢違法犯罪。做好反洗錢國際互評估迎評工作。推動落實上海市優化營商環境及世界銀行營商環境對標改革相關工作要求。紮實做好經濟金融研究、金融業綜合統計、貨幣發行、經理國庫等工作。

而在防範化解重點領域風險，會議稱，要發揮上海地方金融工作協調機制作用，推動議定事項落實。改善及加強上海房地產金融宏觀審慎管理。持續推動銀行間債券市場風險防範。嚴厲打擊地下錢莊、跨境賭博、出口騙稅等違法犯罪活動。