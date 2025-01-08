小米進軍韓國市場 未來可能賣電動車

小米公司宣布已成立韓國分公司，正式進軍韓國市場，並將於1月15日舉行新聞發表會，同時開設官方線上商店，初期主要銷售3C產品，但小米韓國公司申請的業務內容涵蓋汽車銷售，顯示未來有可能銷售小米汽車。

小米去年9月就成立小米韓國分公司「小米科技韓國」將於本月15日舉行記者會，宣布正式進軍韓國。位於日本東京的亞太地區總部也將遷往韓國。

據悉，當天小米將推出高價系列智慧手機小米14T和中低價智慧手機紅米Note14，加上穿戴設備、電視、機器人吸塵器、行動電源等多種新產品。

據業界分析，小米韓國公司業務中包含的事業目的包括「汽車進口及批發零售業」，因此外界猜測，小米可能會進軍韓國電動汽車市場。

小米去年推出電動轎車SU7，以四門Coupe風格的獨特外貌和入門級車型僅為人民幣21萬元（約4,000萬韓元）的價格，以及以高配車型超過600匹馬力的強大性能吸引人們的關注。上市第一年銷量高達13萬輛。

如果小米在韓國市場推出這樣高性價比車型，正式在韓國市場銷售電動汽車的話，可能會衝擊韓國汽車市場。

但是，小米韓國相關人士在回答韓國媒體提問時說：「目前還沒有確定汽車銷售的相關內容。韓國分公司的目前的主業依然是3C。」

近年來，小米在全球市場的表現十分亮眼。根據市場調查機構Counterpoint Research的資料，小米的全球智慧手機佔有率從2018年第3季的不到10%，上升至2024年第3季的14%，緊隨三星和蘋果之後，成為全球第三大智慧手機品牌。

此次進軍韓國市場，是小米全球擴張戰略的重要一步，標誌著其在亞洲市場的進一步深布局。