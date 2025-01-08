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中國貨輪疑破壞台灣海底電纜 國台辦：刻意炒作

中央社／ 上海8日電
大陸國台辦發言人陳斌華。聯合報系記者廖士鋒／攝影
大陸國台辦發言人陳斌華。聯合報系記者廖士鋒／攝影

具中國背景的一艘喀麥隆籍貨輪，3日疑似破壞野柳東北方海域的海底電纜。國台辦發言人陳斌華今晚回應稱，海底光纜損壞是「常見海上事故」，「民進黨當局」刻意渲染炒作。

海巡署6日表示，參考去年歐洲波羅的海海底電纜遭破壞等事件，從喀麥隆籍貨輪歷史航跡研判，還無法確認其真正意圖，但不排除有中國籍權宜輪進行灰色地帶侵擾的可能性。

對此，中國大陸國務院台灣事務辦公室8日晚間以陳斌華的名義書面回覆媒體詢問。

陳斌華宣稱，全球每年約發生百餘起海底光纜損壞事件，是「常見海上事故」。「民進黨當局」在基本事實、事故責任尚未釐清的情況下，憑空臆想，刻意將海纜事故渲染炒作為所謂大陸「灰色地帶威脅」，充分表明其操弄「反中抗中」不擇手段，毫無底線。

民進黨 陳斌華

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