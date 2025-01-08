快訊

饗饗事件延燒！北市出手查饗賓集團5分店 饗食天堂、旭集現缺失

畫家控盜圖「師姐以佛理欺我」 大林慈濟醫院認了將標原創者

賴清德表態了 「理解柯建銘喊罷免」

駁基隆海底電纜損壞是灰色地帶行為 北京：憑空臆想

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華8日晚間駁斥基隆外海電纜事故是大陸的灰色地帶行動。圖為陳斌華先前主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人陳斌華8日晚間駁斥基隆外海電纜事故是大陸的灰色地帶行動。圖為陳斌華先前主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）

基隆港外海的中華電信海底電纜，3日遭到喀麥隆籍貨輪拖斷，但我方官員向外媒指出，該船該船屬於在香港註冊的公司，唯一登記的主管是一位大陸公民，也不排除有大陸對台灰色地帶行為的嫌疑，就此大陸國台辦8日晚間批評「民進黨當局」，指其「憑空臆想」，「充分表明其操弄『反中抗中』不擇手段，毫無底線」。

大陸國台辦8日晚間以發言人陳斌華答記者問，回應上述事件，陳斌華表示，全球每年約發生百餘起海底光纜損壞事件，是常見海上事故。他批評「民進黨當局在基本事實、事故責任尚未釐清的情況下，憑空臆想，刻意將海纜事故渲染炒作為所謂大陸『灰色地帶威脅』，充分表明其操弄『反中抗中』不擇手段，毫無底線」。

此前英媒金融時報報導，基隆港外海的中華電信海底電纜，日前疑遭喀麥隆籍「SHUNXIN39（音譯順興39）」貨輪拖斷，報導援引未具名的台灣官員說法指，受損電纜是「橫太平洋快速海纜系統」（Trans Pacific Express Cable System）的一部分。這

條連結台灣與美國西岸的海底網路電纜是由多國電信業者擁有，包含中華電信、美國AT&T、日本NTT、韓國電信（Korea Telecom）、中國電信及中國聯通。

報導還引述匿名的台灣高階國安官員說：「破壞海底電纜的全球趨勢令人十分擔憂，這是又一起案例」，他並提到該貨輪的航行方式暗示，電纜受損不是「單純的事故」。海巡署則於6日證實，該船上7名皆為大陸籍，船東為香港籍，不排除有大陸籍權宜輪實施灰色地帶侵擾之可能性。

基隆港 美國

延伸閱讀

大陸手機補貼限價2.7萬以下 唯獨這品牌難受惠

春節基隆大台北每天千餘班次客運疏運 基隆多路段易塞

去年北京60重點商圈 客流量26.7億人次 同比增長10.7%

北京去年商圈客流量 同比增長10%

相關新聞

駁基隆海底電纜損壞是灰色地帶行為 北京：憑空臆想

基隆港外海的中華電信海底電纜，3日遭到喀麥隆籍貨輪拖斷，但我方官員向外媒指出，該船該船屬於在香港註冊的公司，唯一登記的主...

大陸手機補貼限價2.7萬以下 唯獨這品牌難受惠

大陸今年消費品以舊換新補貼，正式納入智慧手機等數碼產品，要求單件銷售價格不超過人民幣6,000元（新台幣2.7萬元），這...

經濟不振房地產市場低迷 中國大陸法拍屋數量持續上升

中國去年房地產市場全年呈現低迷、大環境經濟不佳，房屋抵押無法贖回、貸款拖欠問題日益嚴重，進而使法拍屋的數量明顯增加。據統...

比亞迪遭控 引進數百名非法大陸工人到巴西建廠

路透引述巴西1位勞工問題檢查人員指出，大陸電動汽車生產商比亞迪，引進數百名持非法簽證的大陸工人到巴西建廠，該公司已承諾，...

寧德時代進美國「黑名單」 全球車廠陷亂流

美國國防部把騰訊、寧德時代、長鑫儲存等大陸科技巨頭，納入與軍方相關名單。彭博指出，寧德時代（CATL）在全球電動車供應鏈...

妻控34家公司 唐一軍打聲招呼 她的持股就賺4000萬

央視日前播出中央紀委國家監委電視專題片「反腐 為了人民」，其中，江西省政協原主席唐一軍2024年4月被立案審查調查，專案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。