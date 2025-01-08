駁基隆海底電纜損壞是灰色地帶行為 北京：憑空臆想

基隆港外海的中華電信海底電纜，3日遭到喀麥隆籍貨輪拖斷，但我方官員向外媒指出，該船該船屬於在香港註冊的公司，唯一登記的主管是一位大陸公民，也不排除有大陸對台灰色地帶行為的嫌疑，就此大陸國台辦8日晚間批評「民進黨當局」，指其「憑空臆想」，「充分表明其操弄『反中抗中』不擇手段，毫無底線」。

大陸國台辦8日晚間以發言人陳斌華答記者問，回應上述事件，陳斌華表示，全球每年約發生百餘起海底光纜損壞事件，是常見海上事故。他批評「民進黨當局在基本事實、事故責任尚未釐清的情況下，憑空臆想，刻意將海纜事故渲染炒作為所謂大陸『灰色地帶威脅』，充分表明其操弄『反中抗中』不擇手段，毫無底線」。

此前英媒金融時報報導，基隆港外海的中華電信海底電纜，日前疑遭喀麥隆籍「SHUNXIN39（音譯順興39）」貨輪拖斷，報導援引未具名的台灣官員說法指，受損電纜是「橫太平洋快速海纜系統」（Trans Pacific Express Cable System）的一部分。這

條連結台灣與美國西岸的海底網路電纜是由多國電信業者擁有，包含中華電信、美國AT&T、日本NTT、韓國電信（Korea Telecom）、中國電信及中國聯通。

報導還引述匿名的台灣高階國安官員說：「破壞海底電纜的全球趨勢令人十分擔憂，這是又一起案例」，他並提到該貨輪的航行方式暗示，電纜受損不是「單純的事故」。海巡署則於6日證實，該船上7名皆為大陸籍，船東為香港籍，不排除有大陸籍權宜輪實施灰色地帶侵擾之可能性。