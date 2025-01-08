中國大陸祭手機補貼最多約2千元 網友評價兩極

中國今年將手機納入以舊換新補貼範圍，單件價格超過人民幣6000元（下同，約新台幣2萬6000元）的手機補貼15%，每件補貼不超過500元。有中國網友認為，此舉可減輕消費者負擔，但也有人說，500元的補貼額度不足以刺激消費。

中國國家發展改革委、財政部今天發布「關於2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知」，實施手機等數位產品購新補貼。

通知提到，對個人消費者購買單件銷售價格不超過人民幣6000元（約新台幣2萬6000元）的手機、平板、智慧手錶及手環3類數位產品，補貼產品銷售價格的15%，每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過500元。

政策一出，隨即在中國社群平台掀起討論熱潮，網友對政策看法各異。有人認為補貼有效減輕部分消費者負擔，尤其是在新年期間打算更換手機的家庭。

不過也有人對補貼力度不滿，不少網友提及去年江蘇補貼手機、平板電腦最高可優惠1500元，並認為此次提供500元的補貼額度，不足以刺激消費者購買手機的需求。

不少網友甚至開始研究政策，計算該如何以最優惠的價格購入手機。有人提到，「超過3333元的手機，補貼一律是500元」、「買3500元以下的手機，才能讓性價比最大化」。

此外，也有網友擔心這類補貼政策可能會產生漏洞，導致往後新機發布時會出現「發布價」、「補貼價」兩種價格。國家發改委副主任趙辰昕今早於中國國務院新聞辦舉行政策記者會表示，將嚴厲打擊「先漲價後打折」、騙補套補等違法違規行為，不斷規範市場秩序。