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大陸手機補貼限價2.7萬以下 唯獨這品牌難受惠

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸今年消費品以舊換新補貼，正式納入智慧手機等數碼產品，要求單件銷售價格不超過人民幣6,000元（新台幣2.7萬元），這代表蘋果大部分產品都難以符合補貼要求大陸國產品牌料成主要利多對象。圖為iPhone14 Pro。路透
大陸今年消費品以舊換新補貼，正式納入智慧手機等數碼產品，要求單件銷售價格不超過人民幣6,000元（新台幣2.7萬元），這代表蘋果大部分產品都難以符合補貼要求大陸國產品牌料成主要利多對象。圖為iPhone14 Pro。路透

大陸今年消費品以舊換新補貼，正式納入智慧手機等數碼產品，要求單件銷售價格不超過人民幣6,000元（新台幣2.7萬元），這代表蘋果大部分產品都難以符合補貼要求大陸國產品牌料成主要利多對象。

大陸明確2025年消費品以舊換新的補貼範圍新增4類家電產品、3類數碼產品。其中，對個人消費者購買手機、平板、智能手錶手環等3類數碼產品，單件銷售價格不超過人民幣6,000元，按產品銷售價格的15%給予補貼，每位消費者每類產品可補貼一件，每件補貼不超過人民幣500元（新台幣2,250元）。

蘋果中國網站顯示，iPhone 16 Pro機型售價由人民幣7,999元起，超過發改委提出的人民幣6,000元限制。而iPhone 16售價自人民幣5,999元起，若需要256GB或512GB的型號，售價分別為人民幣6,999及8,999元。

然而，相較蘋果iPhone，大陸國產品牌旗下機型更加多樣，基本覆蓋從平價到高階旗艦的所有價格帶，且高階機型的價格也主要集中在人民幣5,000至6,000元，這將使大陸國產品牌成為購新補貼明顯的主要受益者。

美資券商富瑞（Jefferies）分析師計算，安卓供應鏈企業將為大陸手機補貼的主要受益者。除了對蘋果市占的蠶食，安卓高階型號在提高售價後仍能獲得銷售量增加。

此外，一些地方政府在2024年11月先行開展手機補貼，但觀察到蘋果iPhone銷量並未獲得提升。這或許代表人民幣1,000至1,500元的補貼額度，可能仍無法讓iPhone具備吸引力。

人民幣 品牌 售價

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