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今年首例！4艘大陸海警船 駛入釣魚台海域1.5小時

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
日本海上保安廳8日發布，上午10時前後，4艘大陸海警船隻相繼駛入釣魚台靠近日本一側海域，11時25分駛離。圖／路透
日本海上保安廳8日發布，上午10時前後，4艘大陸海警船隻相繼駛入釣魚台靠近日本一側海域，11時25分駛離。圖／路透

日本海上保安廳8日發布，上午10時前後，4艘大陸海警船隻相繼駛入釣魚台靠近日本一側海域，11時25分離開返回中國。根據日方紀錄，這是連續51天在釣魚台周邊發現大陸公務船；至於駛入釣魚台靠近日本一側海域，是今年的第1次，上一次發生在去年12月6日。

共同社報導，日本第11管區海上保安總部（那霸），指4艘大陸海警船均搭載類似機關炮裝置，日方巡邏船要求大陸海警船離開。

「中國海警」官方微信8日發布，稱海警1302艦艇編隊在釣魚台海域巡航，強調「這是中國海警依法所進行的維權巡航活動」。

據日本官方統計，大陸海警船隻在2024年，有355天都航行在釣魚台周邊海域，超過2023年的352天，是2008年首度被日方確認在釣魚台周邊海域航行以來最多的1年。

釣魚台主權長期以來一直是大陸與日本關係最大癥結；去年12月16日，日本首相石破茂在參院預算委員會會議上，被問及為是否有意親自視察釣島，他回應「現階段並無具體計劃」。

微信 日本 釣魚台

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