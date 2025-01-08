快訊

食物中毒擴大32人中鏢！饗饗信義店想復業遭打槍 北市府說重話了

挑戰朱立倫！藍中常委宣布選黨主席 遭嗆：有什麼資格

鼎泰豐新光A4店遭爆吃完染諾羅病毒 北市衛局稽查有2缺失

經濟不振房地產市場低迷 中國大陸法拍屋數量持續上升

中央社／ 台北8日電
中國去年房地產市場全年呈現低迷、大環境經濟不佳，房屋抵押無法贖回、貸款拖欠問題日益嚴重，進而使法拍屋的數量明顯增加。（新華社）
中國去年房地產市場全年呈現低迷、大環境經濟不佳，房屋抵押無法贖回、貸款拖欠問題日益嚴重，進而使法拍屋的數量明顯增加。（新華社）

中國去年房地產市場全年呈現低迷、大環境經濟不佳，房屋抵押無法贖回、貸款拖欠問題日益嚴重，進而使法拍屋的數量明顯增加。據統計，去年法拍住宅共37萬戶，若加計廠房、商辦等不動產，法拍數達76.8萬件。

路透社報導，中國房地產研究機構中指研究院7日發布報告指出，2024年中國法拍屋的數量較2023年有所增加，顯示人們對中國房地產市場低迷和經濟成長不平衡，以及房屋抵押貸款拖欠問題的擔憂日益嚴重。

這份報告顯示，2024年中國的法拍住宅房源交易數量為37萬戶，較2023年的36.4萬戶多。其中售出總數為11.7萬戶，交易總金額為人民幣1636億元（下同，約新台幣7362億元），年減1.9%。若加計商業和工業用地、土地、車庫和停車位等不動產類型，法拍量總計76.8萬件，成交17.6萬件，總成交額3308億元，較2023年減少6.7%。

進一步分析成功售出的住宅分布，大部分都在三、四線城市，共6萬3871戶。二線城市有4萬5997戶、一線城市有6994戶。

中指研究院的報告也顯示，2024年全年各類法拍屋累計拍賣次數較2023年大幅增加。2023年拍賣次數為111萬次，2024年增加至139.1萬次，增幅約25.2%。同時，法拍屋的數量自2020年以來逐漸上升，這種漲勢在2024年持續維持。

報導指出，自2021年以來，中國監管機構針對房地產企業發起的強力監管造就了這場房地產市場危機，吞噬了消費者大量的家庭財富。中國的政策決策者卻樂觀認為，近期推出的寬鬆財政和貨幣政策將能扭轉房地產市場下滑的走勢，但許多專家對此表示懷疑，「房地產市場低迷拖累了中國整個經濟，這是中國經濟在疫情結束後全面衰退的主要原因之一」。

房地產 法拍

延伸閱讀

新北分署114年首場法拍 58.4坪華廈溢價12%標出

壽險不動產報酬新制生效 商用市場可望迎來資金活水

壽險業利多！不動產投報率調降為2.545% 即日起上路

屏車某租車行罰單稅單欠逾百萬元 中古機車法拍

相關新聞

陸擴大以舊換新「買手機也有補助」 電動車最高補貼9萬

大陸國家發展改革委、財政部8日發布「關於2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知」。其中手機、平板...

比亞迪遭控 引進數百名非法大陸工人到巴西建廠

路透引述巴西1位勞工問題檢查人員指出，大陸電動汽車生產商比亞迪，引進數百名持非法簽證的大陸工人到巴西建廠，該公司已承諾，...

寧德時代進美國「黑名單」 全球車廠陷亂流

美國國防部把騰訊、寧德時代、長鑫儲存等大陸科技巨頭，納入與軍方相關名單。彭博指出，寧德時代（CATL）在全球電動車供應鏈...

大陸手機補貼限價2.7萬以下 唯獨這品牌難受惠

大陸今年消費品以舊換新補貼，正式納入智慧手機等數碼產品，要求單件銷售價格不超過人民幣6,000元（新台幣2.7萬元），這...

經濟不振房地產市場低迷 中國大陸法拍屋數量持續上升

中國去年房地產市場全年呈現低迷、大環境經濟不佳，房屋抵押無法贖回、貸款拖欠問題日益嚴重，進而使法拍屋的數量明顯增加。據統...

妻控34家公司 唐一軍打聲招呼 她的持股就賺4000萬

央視日前播出中央紀委國家監委電視專題片「反腐 為了人民」，其中，江西省政協原主席唐一軍2024年4月被立案審查調查，專案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。