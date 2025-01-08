比亞迪遭控 引進數百名非法大陸工人到巴西建廠

路透引述巴西1位勞工問題檢查人員指出，大陸電動汽車生產商比亞迪，引進數百名持非法簽證的大陸工人到巴西建廠，該公司已承諾，留在巴西的工人會遵守當地的勞動法。

報導稱，比亞迪認為簽發的簽證沒有問題，所有員工都是自願到巴西工作。7日，巴西勞動部門和比亞迪，以及該國巴伊亞州的承包商代表舉行會議，商討如何保護該廠工人權利。

去年12月比亞迪承包商「金匠集團」雇用的163名工人，被發現處於不佳條件下工作，當月巴西宣布展開調查。調查負責人杜拉奧（Liane Durao）表示，被勞動部門救出的163名工人即將、或已經離開巴西。她補充，情況都不合規，會就每名不合規雇用工人的情況對比亞迪罰款。

杜拉奧指出，比亞迪同意改善留在巴西的數百名工人的工作條件，使其符合該國勞動法的規定，約有500名大陸工人被帶到巴西工廠工作。比亞迪先前曾表示，已中止與金匠集團的合作關係，金匠則對巴西官方指控提出異議。

巴西是比亞迪在中國大陸以外最大海外市場，持續建造位於該國的工廠，並投資6.2億美元，初步規劃將生產15萬輛汽車。去年前11個月，比亞迪往海外銷售的汽車中，近5分之1銷往巴西。

去年12月，巴西勞動檢察官辦公室調查人員稱，金匠集團雇用的大陸工人是「人口販運受害者」，還指其扣押107名大陸工人的護照，後來巴西政府暫停向比亞迪發放臨時工作簽證。