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寧德時代進美國「黑名單」 全球車廠陷亂流

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸電池巨頭寧德時代在全球電動車供應鏈占有舉足輕重地位，如果各家車企不得不尋找替代者，有可能嚴重擾亂全球汽車行業。（路透）
大陸電池巨頭寧德時代在全球電動車供應鏈占有舉足輕重地位，如果各家車企不得不尋找替代者，有可能嚴重擾亂全球汽車行業。（路透）

美國國防部把騰訊、寧德時代、長鑫儲存等大陸科技巨頭，納入與軍方相關名單。彭博指出，寧德時代（CATL）在全球電動車供應鏈中占有舉足輕重地位，如今被美國五角大廈列入「黑名單」，如果汽車製造商不得不尋找替代者，就有可能嚴重擾亂全球汽車行業，畢竟全世界約有3分之1的電動車配備寧德時代生產的電池。

報導提到，寧德時代的客戶群，涵蓋國際一線車商，包括賓士、BMW、大眾、豐田、本田和現代、福特等多家大車廠，全都是寧德時代的客戶。

另外像是特斯拉（Tesla）也是寧德時代的客戶，是上海工廠的磷酸鐵鋰（LFP）電池的主要供應商。特斯拉一直在向歐洲和加拿大等其它市場，出口這些配備寧德時代電池的汽車。

知情人士表示，特斯拉和寧德時代正在制定合作協議，授權特斯拉在內華達州廠以寧德時代的技術生產電池，該交易預計將於2025年啟動。

同時，寧德時代也將向特斯拉上海工廠，供應儲能產品Megapack的電池和電池組。這2家公司正在討論寧德時代如何隨著Megapack業務的成長而增加供應。

去年寧德時代的市占率約為37%，遠遠領先於大陸競爭對手比亞迪的17%，這2家陸企合計占據了全球電動汽車電池市場的一半以上。花旗集團預計，到2023年，美國市場將分別占寧德時代電動車（EV）和儲能系統（ESS）電池的4%和35%。

路透稱，寧德時代列入黑名單一事，恐使特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）陷入困境，因為這將挑戰他如何平衡自己在川普政府中的角色，以及與中國大陸的關係；至於特斯拉，因旗下車款大量搭載寧德時代所生產的電動車電池，未來營運也恐受到中美政治所牽動。

不過，雖然寧德時代被列入與大陸軍隊有關的黑名單，但目前不涉及限制該公司業務。但實際上，美國這項舉措卻可能打擊寧德時代的聲譽，與其合作的企業，也可能會面對來自美國財政部制裁的龐大壓力。

寧德時代 特斯拉 電動汽車

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