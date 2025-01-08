中國大陸擴大「兩新」政策 超長期特別國債支持規模大增

中國國家發展改革委、財政部今天發布「兩新」政策相關通知。國家發改委副主任趙辰昕指出，支持政策的超長期特別國債規模大幅增加，具體金額於兩會期間公布。

中國國務院新聞辦今天舉行政策記者會，國家發展改革委、財政部發布「關於2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知」。

通知提到，將加大重點領域設備更新項目支持力度。增加超長期特別國債支持重點領域設備更新的資金規模，在繼續支持工業、用能設備、能源電力、交通運輸、物流、環境基礎設施、教育、文旅、醫療、老舊電梯等設備更新基礎上，支持範圍進一步擴展至電子訊息、安全生產、設施農業等領域，重點支持高端化、智慧化、綠色化設備應用。

國家發改委副主任趙辰昕表示，2025年超長期特別國債用於支持「兩新」的資金總規模與去年相比大幅增加，具體金額將在今年兩會期間公布。

關於先前引起市場關注的數位產品補貼部分，通知提到，將對個人消費者購買單件銷售價格不超過人民幣6000元（約新台幣2萬6000元）的手機、平板、智慧手錶及手環3類數位產品，補貼產品銷售價格的15%，每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過500元。

汽車置換補貼標準方面，通知提到，購買新能源乘用車單輛補貼最高不超過1.5萬元，購買燃油乘用車單輛補貼最高不超過1.3萬元；並提高新能源城市公車及動力電池更新補貼標準，更新車齡8年及以上的城市公車和超出質保期的動力電池，平均每輛車補貼額由6萬元提高至8萬元。

趙辰昕並表示，今年將符合條件的國四排放標準燃油車（即國四排放標準實施首年的燃油車，包括2012年6月30日前登記的汽油車、2014年6月30日前登記的柴油及其他燃料車）納入報廢更新補貼範圍。

以舊換新部分，除了繼續支持冰箱、洗衣機等8類家電產品，還將微波爐、凈水器、洗碗機、電鍋等4類家電納入補貼範圍。每位消費者每類產品可補貼1件，空調產品最多可補貼3件，每件補貼不超過2000元。

趙辰昕表示，今年會專門安排一部分資金，加力實施設備更新貸款貼息，放大資金撬動效應，降低經營主體設備更新融資成本。

商務部市場運行和消費促進司司長李剛指出，對於嚴重失信及出現嚴重違法違規情形的列入負面清單，不得參與補貼。