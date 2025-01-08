陸擴大以舊換新「買手機也有補助」 電動車最高補貼9萬

大陸國家發展改革委、財政部8日發布「關於2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知」。其中手機、平板最高補貼人民幣500元（約新台幣2250元），電腦、空調最高補人民幣2000元（約新台幣9000元），新能源車最高補貼人民幣2萬元（約新台幣9萬元）。

在實施手機等數位產品購新補貼方面。對個人消費者購買手機、平板、智慧手表手環等3類數位產品（單件銷售價格不超過人民幣6000元），按產品銷售價格的15%給予補貼，每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過人民幣500元。

相關通知也提到，繼續支持補助冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機等8類家電產品以舊換新；並將微波爐、淨水器、洗碗機、電子鍋等4類家電產品納入補貼範圍。

同時，個人消費者購買12類家電中2級能效或水效標準的產品，補貼標準為產品銷售價格的15%；1級能效或水效標準的產品，補貼標準為產品銷售價格的20%，每類產品可補貼1件（空調最多可補貼3件），每件補貼不超過人民幣2000元。另外，去年已受過某類家電產品以舊換新補貼的個人消費者，今年（2025年）購買同類家電產品可繼續享受補貼。

大陸商務部指出，支持符合條件的不同品牌、不同型號的手機等產品參加以舊換新補貼。堅持公平公正，支持符合條件的不同品牌、不同型號的產品參加補貼，不論是內、外資企業，國有或民營企業，大型或中小企業，線上平台還是線下實體企業，都能夠公平參加補貼政策。

同時商務部也提到，2025年將擴大汽車報廢更新支持範圍，個人消費者報廢2012年6月30日前註冊登記的汽油乘用車、2014年6月30日前註冊登記的柴油及其它燃料乘用車，或2018年12月31日前註冊登記的新能源乘用車，並購買納入「減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄」的新能源乘用車，或2000 c.c.及以下排量燃油乘用車，購買新能源乘用車單台補貼人民幣2萬元；購買2000 c.c.及以下排量燃油乘用車，單台補貼人民幣1.5萬元。

商務部有關負責人表示，2024年「兩新」政策實施以來，汽車、家電消費品銷售向好。汽車以舊換新中，購換新能源汽車的比率逾60%；家電產品以舊換新中，一級能耗產品銷售額占比逾90%；家裝廚衛設備換新中，智慧坐便器（智能馬桶）、掃地機器人、智慧門鎖等智慧家居產品，換新超過1000萬件。

財政部經濟建設司司長符金陵稱，初步統計，截至去年年底，按照已經審核通過金額計算，大陸中央財政安排的人民幣1500億元消費品以舊換新資金，已經基本使用完畢；部分地方在提前用完中央資金額度後主動發力，增加安排地方資金進行保障。同時，2024年的人民幣1500億元大規模設備更新資金，也已按照項目化分配，大陸財政部已將資金全部下放至地方，明確到具體項目。