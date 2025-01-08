陸商務部：美無端指責「軍民融合」戰略 危害全球供應鏈穩定

美國國防部，把騰訊、寧德時代、長鑫儲存等大陸科技巨頭，納入與軍方相關名單。大陸商務部8日在官網發布「商務部新聞發言人答記者問」，批評美方濫用國家力量，無端指責大陸「軍民融合」戰略，以此為由對陸企無理打壓。

大陸商務部稱，中方對此強烈不滿，堅決反對。聲明並指出，美方無視世貿組織規則和市場原則，不斷泛化國家安全概念，濫用國家力量，無端指責大陸「軍民融合」戰略，以此為由對大陸企業進行無理打壓，美方做法嚴重破壞國際經貿秩序，危害全球產業鏈供應鏈穩定。

大陸商務部提到，中方呼籲美方尊重事實和規則，立即停止錯誤做法，為大陸企業提供公平、公正、非歧視性待遇，中方將密切關注有關動向，將採取一切必要措施，堅決捍衛大陸企業合法權益。

陸方聲稱其「軍民融合」戰略，是把國防和軍隊現代化建設，融入經濟社會發展體系，全面推進經濟、科技、教育、人才等各個領域軍民融合。在更廣範圍、更高層次、更深程度，把國防和軍隊現代化建設結合經濟社會發展。陸方認為，美國建立的國防科技工業體系，也是一種「軍民融合」典型。

路透報導，非營利智庫「保衛民主基金會」（FDD）中國事務專家辛格爾頓（Craig Singleton）表示，把這些陸企加入清單，彰顯美國公司已與愈來愈多陸企做生意，是「魯莽」的舉動。「美國不再僅僅保護少數幾項技術，敏感技術的園地正在擴大，保護它們的圍欄也在加固。清單揭示了這些公司不僅是商業公司，是大陸軍事現代化的關鍵助推者，直接助長北京的戰略雄心。」