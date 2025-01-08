京東董座發紅包給老鄉：小學老師45萬、 60歲以上長者4.5萬

春節將近，大陸電商巨頭京東集團董事局主席劉強東，在一封寫給老家鄉親的拜年信中承諾，將為自己在光明村讀小學時所有在校老師，每人準備人民幣10萬元（約新台幣45萬）的現金紅包。

51歲的劉強東出生於江蘇宿遷市宿豫區來龍鎮光明村，在光明村上小學、來龍鎮上初中、宿遷市上高中，對家鄉感情深厚，考上大學時全村人湊了人民幣500元、76個雞蛋送給他。

創業成功後，劉強東多年來在春節時期給家鄉村民發放現金、年貨。除了協助長者的手機、電動車、助聽器，村中 60歲以上的長者，今年仍能收到每位人民幣1萬元（約新台幣4.5萬）的現金紅包。

澎湃新聞報導，7日有11輛滿載年貨的物流車到達光明村。村黨委書記張立新表示，村裡下午開會安排年貨發放全村1400多戶，60歲以上的長者1300多人，今年劉強東沒回來，8日開始連續3天，村委會將代表他發年貨。

年貨領取點貼著一封「大強子」劉強東寫給鄉親的拜年信，「父老鄉親們，各位老師、老同學、兄弟姐妹、孩子們：我是你們的大強子！馬上到春節了，給各位父老鄉親道一聲新年好！大強子帶著年貨來給大家拜年啦…...60歲以上的長輩，每人準備了1萬元現金紅包，當年我上小學時在校的所有老師們，每人準備了10萬元現金紅包。希望鄉親們新年事事順心！」

張立新回顧，去年春節劉強東給村裡送羽絨服、堅果禮盒等年貨，每戶價值人民幣3000元左右，「今年的標準翻了幾倍，村裡老人都念大強子的好。」劉還為村裡修橋鋪路、建幼兒園，修了一條2.5公里的柏油路「光明大道」，裝上路燈，讓村民出行便利。

另外，2015 年春節，劉強東給全村650名60歲以上長者每人發人民幣1萬元；2018 年春節，劉強東給家鄉送去多份新年禮包，包含雞、鴨、肉、蛋等年貨；2024年1月有大陸網民稱，網購時發現一個名為「東哥」的帳號，同時段一次下單逾1000件羽絨服和1000多份超市禮盒，送往江蘇宿遷來龍鎮，經核實，該名用戶是劉強東本人。