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重慶區委書記促消費：幹部帶頭 帶家人買新衣上館子

中央社／ 北京8日電

中國經濟疲弱，消費不振是主因之一，官方亟思尋求突破。中共重慶市榮昌區委書記高洪波日前在該區經濟工作會議上，公開要求與會幹部春節前給自己、家人、小孩都買1套新衣服，並在週末帶家人上館子，帶頭促進消費。

重慶日報報導，中共榮昌區委6日召開經濟工作會議，高洪波在發言時，公開作上述表示。

根據現場畫面，高洪波在發言時說，全區幹部要「帶頭消費、帶動消費、帶領消費」，希望在座的每一名與會幹部，「春節前去買一套新衣服，給家人也買一套新衣服，給小孩也買一套新衣服」。

高洪波接著說，希望在座的每一名與會幹部，週末都帶著家人出去吃個飯。榮昌區的人均用餐消費約在人民幣60至100元（約新台幣270至450元）。若能藉此帶動1萬人消費，1個禮拜就能為全區的個體工商戶和小老闆們帶來100萬元的收入。

他並在會中強調說，榮昌全區要全方位提振消費，大力實施「政策促銷、活動促銷、新媒體促銷」等「三大消費行動」，包括「以政策引導穩定大宗消費，以文體活動吸引外來消費，以新媒體刺激本地消費」。

家人 幹部

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