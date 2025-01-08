快訊

川普威脅丹麥：不賣格陵蘭將面對高額關稅

不滿足於川普政府 馬斯克把干政觸角伸向英、德、加

情侶逛夜市起口角大鬧無辜店家 老闆勸阻無效氣到亮刀

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果平價iPhone將量產 富士康祭3.9萬招工

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
產業鏈人士透露，蘋果春季「平價版」iPhone新機型，將於1月中旬開始量產。目前iPhone代工生產廠商富士康展開招工。中新社
產業鏈人士透露，蘋果春季「平價版」iPhone新機型，將於1月中旬開始量產。目前iPhone代工生產廠商富士康展開招工。中新社

產業鏈人士透露，蘋果春季「平價版」iPhone新機型，將於1月中旬開始量產。目前iPhone代工生產廠商富士康正在展開招工。產業鏈人士透露，富士康招工是為了iPhone新機型量產做準備。

富士康招聘網官網，也祭出返費暴漲至8700元（人民幣，單位下同，約新台幣3.9萬元）政策。在職滿90天以上，老員工有獎金8000元，加500元直招補貼、200元路費補貼；新員工則是獎金7500元，加500元直招補貼、200元路費補貼。

《中國證券報》報導，有蘋果供應鏈公司人士表示，該公司已向蘋果春季iPhone新機型供貨零部件，預計該款機型是售價相對便宜的iPhone產品。

市場人士認為，蘋果2024年秋季發表的iPhone 16基礎機型需求低於預期，iPhone 16系列銷量承壓，預計新款iPhone的推出，將抵消iPhone 16銷量疲弱產生的影響。

「快科技」報導，蘋果春節將要推出的新品名為iPhone 16E，這是16系列最便宜的版本，曝光的渲染圖顯示，16E正面是6.1吋OLED瀏海螢幕，支持Face ID，但不支持靈動島。

具體來說，iPhone 16E將搭載與iPhone 16相同的A18晶片，並標配8GB記憶體，支持Apple Intelligence的各項功能，內置自研5G基帶晶片。

據爆料，iPhone 16E定價是499美元（約新台幣1.6萬元），約合人民幣3640元，國行版售價可能在人民幣4000到5000元之間，這將是16系列最便宜的版本。

然而外媒「9to5mac」卻認為，蘋果可能至少將iPhone 16E 調漲至599美元（約新台幣1.9萬元），並且藉由改名讓這一切看起來更為合適。「9to5mac」分析，過往iPhone SE一直是平價小巧的代表，但現在iPhone 16E已經不符合SE品牌的定位。

透過加入iPhone 16系列，有助於與 iPhone 15明確區隔，凸顯支持Apple Intelligence 的賣點。更重要的是，可使產品線命名更加一致，讓消費者更清楚地辨識不同機款的世代差異。

iPhone 人民幣 台幣 售價 富士康 蘋果

延伸閱讀

印度擬砸錢補貼電子零組件 支持當地製造業

iPhone印度市占提升 鴻海受惠

蘋果Today at Apple免費課程迎新年 YouTuber「壹加壹」親授iPhone拍攝秘技

超大蘋果現身Bellavita？Delvaux超現實特展 限時開秀

相關新聞

蘋果平價iPhone將量產 富士康祭3.9萬招工

產業鏈人士透露，蘋果春季「平價版」iPhone新機型，將於1月中旬開始量產。目前iPhone代工生產廠商富士康正在展開招...

北京去年商圈客流量 同比增長10%

根據北京市商務局消息，據手機信令監測數據統計，2024年北京60個重點商圈實現客流量26.7億人次，同比增長10.7%。

廣州推數位人民幣跨境支付

據中共廣州市委金融委員會辦公室6日消息，該辦公室印發《關於進一步推動廣州市數字人民幣工作行動方案》（數幣2.0方案）稱，...

陸加快碳足跡管理 接軌國際

大陸生態環境部6日消息，生態環境部、國家發改委等5部門日前印發《產品碳足跡核算標準編製工作指引》。要求加快構建產品碳足跡...

陸黃金儲備連三年擴增 未來增持仍是大方向

中國人民銀行（大陸央行）公布大陸最新外匯存底數據，去（2024）年12月末外匯存底3.20兆美元，按月驟減635億美元或...

陸中科院估2025年GDP增4.8% 經濟增長將呈「兩端高、中間低」

大陸國務院直屬的事業單位中國科學院（大陸中科院）近日舉行「2025中國經濟預測與展望」發布會，預測2025年大陸經濟增長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。