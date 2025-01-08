蘋果平價iPhone將量產 富士康祭3.9萬招工

產業鏈人士透露，蘋果春季「平價版」iPhone新機型，將於1月中旬開始量產。目前iPhone代工生產廠商富士康正在展開招工。產業鏈人士透露，富士康招工是為了iPhone新機型量產做準備。

富士康招聘網官網，也祭出返費暴漲至8700元（人民幣，單位下同，約新台幣3.9萬元）政策。在職滿90天以上，老員工有獎金8000元，加500元直招補貼、200元路費補貼；新員工則是獎金7500元，加500元直招補貼、200元路費補貼。

《中國證券報》報導，有蘋果供應鏈公司人士表示，該公司已向蘋果春季iPhone新機型供貨零部件，預計該款機型是售價相對便宜的iPhone產品。

市場人士認為，蘋果2024年秋季發表的iPhone 16基礎機型需求低於預期，iPhone 16系列銷量承壓，預計新款iPhone的推出，將抵消iPhone 16銷量疲弱產生的影響。

「快科技」報導，蘋果春節將要推出的新品名為iPhone 16E，這是16系列最便宜的版本，曝光的渲染圖顯示，16E正面是6.1吋OLED瀏海螢幕，支持Face ID，但不支持靈動島。

具體來說，iPhone 16E將搭載與iPhone 16相同的A18晶片，並標配8GB記憶體，支持Apple Intelligence的各項功能，內置自研5G基帶晶片。

據爆料，iPhone 16E定價是499美元（約新台幣1.6萬元），約合人民幣3640元，國行版售價可能在人民幣4000到5000元之間，這將是16系列最便宜的版本。

然而外媒「9to5mac」卻認為，蘋果可能至少將iPhone 16E 調漲至599美元（約新台幣1.9萬元），並且藉由改名讓這一切看起來更為合適。「9to5mac」分析，過往iPhone SE一直是平價小巧的代表，但現在iPhone 16E已經不符合SE品牌的定位。

透過加入iPhone 16系列，有助於與 iPhone 15明確區隔，凸顯支持Apple Intelligence 的賣點。更重要的是，可使產品線命名更加一致，讓消費者更清楚地辨識不同機款的世代差異。