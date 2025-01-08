被指軍工企業／騰訊等企業列美黑名單 中方抗議

美國國防部六日表示，已將包括遊戲和社群媒體領導者騰訊控股和電池製造商寧德時代等中國大陸科技巨頭，列入與中國軍方有關的企業名單中。路透報導，這份清單還包含晶片製造商長鑫存儲、通訊模組廠移遠通信和無人機製造商道通智能。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨回應，敦促美方立即糾正錯誤做法，立即解除對中企的非法單邊制裁和長臂管轄，中方將採取必要措施維護中企的合法權益；中方堅決反對美方泛化國家安全概念，畫設各類名目的歧視性清單。

騰訊表示，被列入清單是一個錯誤，強調並非軍工企業或軍工供應商；寧德時代稱，從未參與過任何涉及軍事的業務或活動；商湯科技表示，被美列入中國軍事清單無事實依據，強烈反對。移遠通信發言人表示，該公司沒有在任何國家與軍方合作。

三公司都說該清單對業務沒有影響，但會與美國相關部門共同解決誤會，不過，騰訊、商湯在港股股價分別跌逾百分之六和三，寧德時代也跌近百分之三。

美中關係緊張之際，更新的清單是華府近年來採取的眾多行動之一，以強調並限制其認為構成安全風險的中企。美國智庫「保衛民主基金會」的中國專家辛格頓表示，新增內容表明，美國企業與愈來愈多中國企業做生意是「魯莽的」，他說，美國不再僅僅保護少數科技，今天的清單表明這些企業不只是商業公司，它們是中國軍方現代化的關鍵推動者，直接推動北京的戰略野心。