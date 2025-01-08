陸加快碳足跡管理 接軌國際

大陸生態環境部6日消息，生態環境部、國家發改委等5部門日前印發《產品碳足跡核算標準編製工作指引》。要求加快構建產品碳足跡管理體系，推進重點產品碳足跡核算標準研製。

中新社報導，該指引要求，鼓勵各方積極參與產品碳足跡核算標準制修訂，確保實現2年內制定100項和2030年前制定200項產品碳足跡核算標準的目標，促進大陸國內國際標準銜接互認。

該指引明確，立足大陸國內碳足跡工作需求，結合國外碳足跡相關要求，從生產側的初級產品和消費側的終端產品同時推進碳足跡核算標準研製，逐步擴大產品標準覆蓋範圍，鼓勵開展產品全生命周期碳足跡核算。

大陸生態環境部應對氣候變化司有關負責人表示，工作指引明確產品碳足跡核算標準編製的工作目標和實現路徑，旨在加快建立統一規範的產品碳足跡核算標準體系，促進產業鏈供應鏈綠色低碳轉型，助力新質生產力發展和雙碳目標實現。

碳足跡是指特定對象在一定時間內直接或間接導致的溫室氣體排放量和清除量之和，以二氧化碳當量表示。特定對象可以是個體、組織、國家、產品等。碳足跡可以用來反映人類活動對環境的影響，為實現溫室氣體減排提供參考。

該負責人表示，工作指引突出大陸國內外碳足跡核算標準工作銜接，提出建立兼具中國特色和與國際接軌的產品碳足跡核算標準體系。多管道推動中國產品碳足跡核算標準「走出去」。