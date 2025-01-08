廣州推數位人民幣跨境支付

據中共廣州市委金融委員會辦公室6日消息，該辦公室印發《關於進一步推動廣州市數字人民幣工作行動方案》（數幣2.0方案）稱，將推進數位人民幣在跨境支付等業務中的應用。

中新社報導，該辦介紹，截至目前，廣州市累計開立數位人民幣個人錢包超1400萬個，落地支持數位人民幣支付商戶門店超140萬個，在食、住、行等23類重點民生領域落地特色應用場景，在傳統商圈、現代商貿、交通樞紐、風景園林等場景廣泛實現數位人民幣應用。

《數幣2.0方案》從7個方面明確了主要任務，其中包括探索推動將數位人民幣作為廣州市預付費的統一支付方式。搭建政府預付費消費者保障服務平台，以部分行業先行試推數位人民幣作為預付費統一支付方式，保障消費者預付資金安全。

推進數位人民幣在跨境支付等業務中的應用，推動廣州地區數位人民幣運營機構和相關企業參與多邊央行數位貨幣橋試點測試。在廣州商品交易所大宗商品交易平台、廣州航運交易公司廣州航運交易平台落地數位人民幣應用。推動港航領域創新數位人民幣應用場景，圍繞廣州港基於港口資源推進數位人民幣在倉儲、物流及相關配套服務的支付結算應用，加大向廣州港上下游企業推廣數位人民幣應用力度。

同時，進一步豐富完善數位人民幣交通出行領域應用場景，以及大力打造各類數位人民幣應用示範區。此外，還將大力提升數位人民幣產業基礎實力。圍繞金融科技、數位經濟、數位金融、數據要素、數位人民幣產業、數實融合、人才培養等幾個模塊展開科研。