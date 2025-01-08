陸2025經濟目標 學者：不低於5%

外界關注大陸官方會如何訂定2025年的經濟成長目標，因這牽涉到整體經濟政策的力度。中國社科院學部委員、前大陸央行貨幣政策委員會委員余永定表示，既然2024年大陸經濟增長速度接近5%，2025年經濟增速目標就應該不低於5%。並認為在宏觀經濟政策之外最關鍵的問題是，恢復企業家信心與地方幹部主動性。

余永定近期接受大陸觀察者網專訪表示，由於一系列長期因素的作用，大陸維持10%左右經濟增速的奇蹟已結束。長期以來在大陸經濟增速持續小幅下降同時，通膨率處於低水準，甚至相當時期內處於通縮壓力下，相信大陸近年來（疫情期間除外）的實際經濟增速低於潛在經濟增速。

他特別提及近年失業問題，尤其是青年失業問題已引起社會廣泛擔憂，而維持良好的經濟增長是創造就業的基礎。

余永定強調，正確的宏觀經濟政策僅僅是實現經濟較快增長的必要條件而非充要條件。在宏觀經濟政策之外的領域中，他認為目前最關鍵問題是，如何恢復企業家的信心和地方幹部的主動性；如何建立合理的激勵機制，使地方政府和企業（不論國有還是民營，不論是規上還是中小型）不但想投資、敢投資，而且自覺追求投資效益最大化，這些也是擴張性財政政策取得預期效果的必要條件。

此外，余永定也稱，社會政策、收入分配政策、稅改、法治建設、反腐倡廉乃至幹部隊伍建設等等都不可或缺。否則，即便有正確的宏觀經濟政策方向也未必能實現理想中的經濟發展目標。

對於大陸受全球關注的產能過剩問題，余永定稱，大陸確實存在較嚴重的「產能過剩」問題。但「產能過剩」是結構性、行業性問題，不應該也無法用宏觀經濟政策解決；相關問題應該靠市場機制和競爭政策解決。

對於川普2.0關稅政策帶給大陸經濟的影響，余永定表示，大陸在過去這10多年來不斷調整經濟結構，對外需依賴度逐步下降。近年大陸對美國出口比重也明顯下降。川普關稅政策導致的大陸對美出口減少，其對大陸經濟增速的影響雖不可忽視，但仍是可控的，而2025年大陸淨出口對大陸經濟增長的影響更是有限，大陸的經濟調整主要還是來自內部。