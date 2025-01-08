北京去年商圈客流量 同比增長10%

根據北京市商務局消息，據手機信令監測數據統計，2024年北京60個重點商圈實現客流量26.7億人次，同比增長10.7%。

中新社報導，2024年，北京新開商業和新興商圈崛起。新開大型商業設施17家，新開商業面積超150萬平方公尺，培育西北旺、生命科學園、東夏園樞紐、永豐4個商圈。昌平超極合生匯、西北旺萬象匯、副中心萬象匯、海澱大悅城等大型商業設施開業運營，全市商業消費空間布局更趨平衡，推動消費市場回暖與升級。

2024年末，北京三家大型商業設施相繼開業。北京亦莊商業新地標龍玥城引入全陸首家國際特工主題樂園、北京首家入駐購物中心的海洋館——奇趣海洋歡樂城等。北京海澱大悅城是唯一一個將故宮元素融入主題的購物中心，引入首店、旗艦店達60餘家。平谷萬達廣場將城市空間、公園景觀等元素巧妙融合，以內部庭院空間、外部商業界面打造地標性活力街區。

另外，去年北京完成西直門、雙井等15個商圈改造。北京市商務局表示，2025年將繼續豐富高品質商業供給，完成中關村等12個全市重點商圈改造提升，預計新開商業面積約100萬平方公尺，不斷滿足多元化消費需求，推動國際消費中心城市高質量發展。